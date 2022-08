Garciová, Riskeová a Kalinská postúpili do 2. kola dvojhry na US Open

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Caroline Garciová (Fr.-17) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4,

Alison Riskeová-Amritrajová (USA-29) - Eleana Yuová (USA) 6:2, 6:4,

Anna Kalinská (Rus.) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 6:4, 6:3

New York 29. augusta (TASR) - Francúzska tenistka Caroline Garciová postúpila s prehľadom do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Víťazka podujatia WTA Tour v Cincinnati zdolala v úvodnom kole ako nasadená sedemnástka Rusku Kamillu Rachimovovú 6:2, 6:4.