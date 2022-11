Garciová je majsterkou na WTA Tour, vo finále zdolala Sobolenkovú

MS WTA Tour vo Fort Worthe - finále:



Caroline Garciová (Fr.-6) - Arina Sobolenková (Biel.-7) 7:6 (4), 6:4.

Fort Worth 8. novembra (TASR) - Francúzska tenistka Caroline Garciová sa stala víťazkou majstrovstiev sveta WTA Tour. Vo finále v noci na utorok zdolala v americkom Fort Worthe Bielorusku Arinu Sobolenkovú 7:6 (4), 6:4.Dvadsaťdeväťročná Garciová si pripísala najväčší úspech v kariére. Na grandslamových podujatiach sa doteraz nikdy nedostala ani do finále, najďalej bola tento rok na US Open, keď vypadla v semifinále. Stala sa iba druhou Francúzkou s triumfom na záverečnom podniku sezóny, pred ňou získala titul Amelie Mauresmová v roku 2005.V zápase si v prvom sete obe hráčky udržali podanie a Garciová ho vo svoj prospech rozhodla v tajbrejku. Tento moment Bielorusku zaskočil a hneď na úvod druhého svoj servis stratila. To sa ukázalo byť rozhodujúcim momentom, keďže vo zvyšnej časti duelu obe hráčky opäť nezaváhali na servise.