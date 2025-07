Garciová vyhrala druhú etapu Tour de France vo veku 41 rokov

Quimper 27. júla (TASR) - Druhú etapu ženskej Tour de France vyhrala prekvapujúco Španielka Mavi Garciová. Pretekárka tímu Liv AlUla Jayco sa vo veku 41 rokov stala najstaršou víťazkou v histórii podujatia a zároveň dosiahla najväčší úspech vo svojej kariére.



Garciová vypálila rybník najväčším favoritkám útokom na poslednej vrchárskej prémii pár kilometrov pred koncom, keď sa dokázala odpútať a malý náskok si, aj vďaka taktizovaniu za ňou, udržala až do cieľa. „Bol to pre mňa komplikovaný rok, takže toto víťazstvo je úžasné. Pretekám už toľko rokov a teraz sa to podarilo. Nemohla som tomu uveriť až do posledných metrov,“ povedala pre Eurosport so slzami v očiach. Jej triumf vyvolal dojaté reakcie nie len u tímových kolegýň, ale aj u súperiek.



Najstaršia pretekárka v pelotóne preťala pásku 110,4 km dlhej trasy z Brestu do Quimperu tri sekundy pred balíkom, v ktorom vyhrala špurt Holanďanka Lorena Wiebesová (SD Worx-Protime) pred Kimberley Pienaarovou (AG Insurance-Soudal). Cyklistka z Mauríciusu sa vďaka tretiemu miestu posunula na čelo celkového poradia pred Holanďanku Marianne Vosovú (Visma-Lease a Bike).



Ženská verzia Tour de France odštartovala v sobotu svoju štvrtú edíciu a pozostáva z deviatich etáp.