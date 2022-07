Garin si prvýkrát zahrá štvrťfinále Wimbledonu, porazil De Minaura

muži - dvojhra - osemfinále:



Cristian Garin (Čile) - Alex De Minaur (Austr.) 2:6, 5:7, 7:6 (3), 6:4, 7:6 (6)

Wimbledon 4. júla (TASR) - Čilský tenista Cristian Garin postúpil už do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pondelkovom stretnutí osemfinále dokázal proti favorizovanému Austrálčanovi Alexovi De Minaurovi otočiť z 0:2 na sety.Garin zdolal 19. hráča pavúka mužského singla za vyše štyri a pol hodiny 2:6, 5:7, 7:6 (3), 6:4, 7:6 (6) a prvýkrát v kariére sa predstaví v grandslamovom štvrťfinále. Vlani bol 26-ročný Čiľan v osemfinále na Rolland Garros i v All England Clube. V boji o postup do semifinále bude jeho súperom víťaz súboja medzi Američanom Brandonom Nakashimom a Austrálčanom Nickom Kyrgiosom.