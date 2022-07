Garland podpísal s Cavaliers novú lukratívnu päťročnú zmluvu

Cleveland 2. júla (TASR) - Americký basketbalista Darius Garland sa dohodol s klubom NBA Cleveland Cavaliers na predĺžení spolupráce. Podľa agentúry AP mu nový päťročný kontrakt vynesie celkovo 193 miliónov dolárov. Aj s bonusmi by si mohol zarobiť 231 mil. USD, čo by bola najdrahšia zmluva v histórii klubu. Plynúť začne od sezóny 2023/2024.



Cavaliers si vybrali Garlanda v drafte v roku 2019 v 1. kole z piateho miesta. Dvadsaťdvaročný basketbalista sa vypracoval medzi najlepších rozohrávačov súťaže, v minulej sezóne dosiahol v 68 stretnutiach priemery 21,7 bodu a 8,6 doskoku na zápas. Zaradil sa medzi hlavných lídrov Clevelandu, ktorému však unikol postup do play off.