< sekcia Šport
Garnacho prestúpil z Manchestru United do FC Chelsea
Trénera Rubena Amorima to nahnevalo a Garnacho strávil predsezónny tréning mimo prvého tímu United.
Autor TASR
Londýn 30. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Alejandro Garnacho dokončil svoj prestup z Manchestru United do FC Chelsea za 40 miliónov libier (46,228 mil. eur) a s novým klubom podpísal zmluvu do roku 2032. Odchod 21-ročného hráča z Old Trafford bol na spadnutie, odkedy krídelník vyjadril frustráciu z toho, že v májovom finále Európskej ligy proti Tottenhamu (0:1) nenastúpil v základnej zostave.
Trénera Rubena Amorima to nahnevalo a Garnacho strávil predsezónny tréning mimo prvého tímu United. Zároveň vyjadril túžbu odísť. Chelsea zvažovala prestup najskôr až v januári. „Je to neuveriteľný moment pre moju rodinu a pre mňa, že sme sa pripojili k tomuto skvelému klubu. Nemôžem sa dočkať, kedy začnem. Sledoval som MS klubov a pripojiť sa k majstrom sveta je špeciálne - sme najlepší tím na svete! Je úžasné byť tu a som veľmi šťastný,“ citovala Argentínčana agentúra AFP.
Garnacho prišiel do United z Atletica Madrid v roku 2020, v drese "červených diablov" strelil 26 gólov v 144 zápasoch.
Trénera Rubena Amorima to nahnevalo a Garnacho strávil predsezónny tréning mimo prvého tímu United. Zároveň vyjadril túžbu odísť. Chelsea zvažovala prestup najskôr až v januári. „Je to neuveriteľný moment pre moju rodinu a pre mňa, že sme sa pripojili k tomuto skvelému klubu. Nemôžem sa dočkať, kedy začnem. Sledoval som MS klubov a pripojiť sa k majstrom sveta je špeciálne - sme najlepší tím na svete! Je úžasné byť tu a som veľmi šťastný,“ citovala Argentínčana agentúra AFP.
Garnacho prišiel do United z Atletica Madrid v roku 2020, v drese "červených diablov" strelil 26 gólov v 144 zápasoch.