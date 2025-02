Garnacho zaplatí spoluhráčom večeru za reakciu po vystriedaní

Manchester 28. februára (TASR) - Argentínsky futbalista Alejandro Garnacho musí zaplatiť spoluhráčom z Manchestru United tímovú večeru za svoju nevhodnú reakciu na vystriedanie v stredajšom ligovom stretnutí s Ipswichom. Dvadsaťročný útočník išiel z trávnika ešte pred koncom prvého polčasu, tréner Ruben Amorim ho vystriedal po červenej karte pre Patricka Dorguho. Garnacho si však nesadol na lavičku náhradníkov, ale nahnevaný si to namieril rovno do tunela.



"Bolo to vtipné, pretože nasledujúci deň prišiel do mojej kancelárie. Vyšetrili sme to, išiel do šatne, kde sa prezliekol a potom sledoval zápas z iného miesta, nebol na lavičke. Povedal som mu, že v klube je dôležité všetko, takže musí zaplatiť celému tímu večeru," citovala agentúra AFP trénera "červených diablov".