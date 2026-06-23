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Gary O'Neil je nový tréner Ipswichu Town

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

O'Neil v uplynulej sezóne priviedol francúzsky Racing Štrasburg do semifinále Konferenčnej ligy. Anglický kouč v minulosti pôsobil v Premier League na lavičke Bournemouthu a Wolverhamptonu Wanderers.

Autor TASR
Londýn 23. júna (TASR) - Gary O'Neil sa stal novým trénerom futbalistov Ipswichu Town. Vo funkcii nahradil Kierana McKennu, ktorý rezignoval na svoj post napriek tomu, že Ipswich sa po roku vrátil medzi anglickú elitu. Informovala o tom agentúra AFP:

O'Neil v uplynulej sezóne priviedol francúzsky Racing Štrasburg do semifinále Konferenčnej ligy. Anglický kouč v minulosti pôsobil v Premier League na lavičke Bournemouthu a Wolverhamptonu Wanderers. „Teším sa na novú výzvu. Ipswich urobil v uplynulých rokoch progres a verím, že v tom bude pokračovať," uviedol O'Neil po podpise zmluvy.
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