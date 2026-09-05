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Gasly šokujúco ovládol kvalifikáciu v Monze a má prvú pole position
Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli obsadil v kvalifikácii na domácej trati 7. priečku, no aj tak odštartuje do Veľkej ceny zo samého chvosta.
Autor TASR
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Monza 5. septembra (TASR) - Francúzsky pretekár Pierre Gasly odštartuje z pole position na Veľkej cene Talianska formuly 1. Jazdec tímu Alpine v sobotnej kvalifikácii na okruhu v Monze šokujúco zajazdil najlepší čas 1:21,786 min. a o 6 stotín sekundy zdolal Brita Georgea Russella z Mercedesu. Tretí bol so stratou 0,180 s austrálsky pilot McLarenu Oscar Piastri.
V „chráme rýchlosti“ na dlhých rovinkách bol kľúčový faktor slipstreamu, teda využitia záveterného efektu jazdy za iným monopostom. Tímoví kolegovia sa v tomto smere snažili spolupracovať a zdalo sa, že kvalifikáciu ovládne favorizovaný Russell. V samom závere však zajazdil ešte lepší čas Gasly, ktorý sa radoval zo zisku pole position prvýkrát v kariére.
Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli obsadil v kvalifikácii na domácej trati 7. priečku, no aj tak odštartuje do Veľkej ceny zo samého chvosta. Odpyká si totiž trest prepadu o 30 miest na štartovom poli za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky.
V „chráme rýchlosti“ na dlhých rovinkách bol kľúčový faktor slipstreamu, teda využitia záveterného efektu jazdy za iným monopostom. Tímoví kolegovia sa v tomto smere snažili spolupracovať a zdalo sa, že kvalifikáciu ovládne favorizovaný Russell. V samom závere však zajazdil ešte lepší čas Gasly, ktorý sa radoval zo zisku pole position prvýkrát v kariére.
Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli obsadil v kvalifikácii na domácej trati 7. priečku, no aj tak odštartuje do Veľkej ceny zo samého chvosta. Odpyká si totiž trest prepadu o 30 miest na štartovom poli za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky.