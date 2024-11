Gašpar už nebude pokračovať v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 18. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Rastislav Gašpar už nebude pokračovať v tíme HC MONACObet Banská Bystrica. Tridsaťročný útočník ukončil spoluprácu s extraligistom po vzájomnej dohode.



"Na časovo náročné zranenie, ktoré Rasťovi Gašparovi doteraz znemožňovalo nastúpiť do zápasov, sme museli včas reagovať doplnením kádra. To viedlo k tomu, že miesto, ktoré mal v zostave zastávať, sme obsadili. Aj na základe toho prišlo k vzájomnej dohode o ukončení spolupráce," vyjadril sa športový manažér Ľuboš Pisár pre oficiálny klubový web.



Gašpar pôsobil pod Urpínom od sezóny 2022/23, celkovo odohral v tíme 95 zápasov s bilanciou 55 bodov. "Bystrica bola vždy pre mňa srdcovkou, pretože som tu doma a vyrastal som tu a vždy som rád reprezentoval toto mesto. Nateraz sa síce naše cesty rozišli, ale zdravie je pre mňa v súčasnosti prvoradé a momentálne sa budem sústrediť na to, aby som sa mohol vrátiť stopercentne pripravený späť do zápasov. Verím, že sa naše cesty opäť raz stretnú, pretože si navzájom nezatvárame dvere a taktiež verím, že férovosť a rešpekt ostanú hodnotami, ktoré budú vždy stáť nad športovými rozhodnutiami," povedal Gašpar.