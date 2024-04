Gašparík o Mikovičovi: Zapracoval, žilinská búrka v šatni

Trnava 1. apríla (TASR) - Priamy súboj o druhé miesto vo futbalovej Niké lige zvládol v nedeľu lepšie Spartak Trnava. Na domácej pôde zdolal tretiu Žilinu gólom Philipa Azanga 1:0 a odskočil jej v tabuľke na štyri body.



"Prvé dejstvo bolo v našej réžii, vytvorili sme si nejaké závary a šance. Žilinčania mali v závere polčasu tutovku, ktorú Dominik Takáč vyrazil nohou. Do druhého dejstva sme nevstúpili dobre, pritlačili nás, mali nepríjemné rotácie hráčov, stopéri zvádzali ťažké súboje s hrotovým útočníkom Billem. Chalani to ale zvládli, dôležité je, že sme odskočili na štyri body a udržali vzadu ďalšiu nulu,“ zhodnotil duel trnavský kapitán Martin Mikovič.



Trnavský brankár Dominik Takáč dosiahol jedenáste čisté konto v sezóne, čo je najviac v lige. Mikovič v zápase patril k najlepším trnavským hráčom, pozorne bránil a aktívne podporoval útok. Potvrdili to aj zápasové dáta. V trnavskom tíme bol po bežeckej stránke druhý najlepší hráč po Erikovi Danielovi z pohľadu nabehaných kilometrov a vysokej intenzity behov. "Na ofenzívu máme iných hráčov, ja raz za čas zaútočím a buď to vyjde alebo nie. Na mojej pozícii krajného beka mi to velí útočiť aj brániť. V prvom polčase to bolo z našej strany smerom dopredu dobré, škoda, že v druhom sme nedotiahli lepšie niektoré veci. Neviem posúdiť, či to bol z mojej strany najlepší jarný výkon, po bežeckej stránke mám pocit, že by mohol byť,“ uviedol 33-ročný obranca, ktorý nedávno prekročil hranicu 300 ligových štartov za Spartak.



Do hľadiska prišlo cez 6500 divákov, pričom viac ako tisíc z nich boli deti, ktoré mali zadarmo vstup v organizovaných skupinách alebo sprievode mamičiek. Podobná ponuka klubu pre najmenších je v Trnave už zaužívanou tradíciou. Mikovič po stretnutí prišiel k rodinnému sektoru a strávil s najmenšími fanúšikmi hodný čas v debate: "Ďakovali, chceli dresy, trenírky, všetko. Ale nedá sa vo všetkom vyhovieť. Deti patria na štadión, musíme vychovávať novú generáciu fanúšikov. Je super, že sa podaril rekord a prišlo viac ako tisíc detí. Pozvánku majú aj na stredajšie pohárové semifinále s Podbrezovou, verím, že opäť prídu, hoci termín, v akom sa hrá, nie je zrovna najšťastnejší."



Mikovičova výkonnostná krivka má stúpajúcu tendenciu. Pochvaľuje si to aj tréner Spartaka Michal Gašparík, i keď netají, že nie všetko bolo predtým podľa jeho predstáv. "S Mikim sme mali vážny pohovor aj o jeho zotrvaní v klube a budúcnosti. Mal nadváhu, tiež vysoké percento tukov. Veľmi sa mi páči, ako na tom zapracoval, schudol, percento tuku išlo rapídne dole. Odvtedy nám dáta ukazujú, že za tri a pol roka, čo som tu tréner, toľko nenabehal v zápasoch, ako nabehá teraz permanentne v každom jednom. Veľmi sa mu zvýšila aj intenzita behov. Je to aj o profesionalite hráča, kvalitná strava a regenerácia sú súčasťou výkonu. Začali sme spolupracovať s dietológom, aby vytvoril hráčom správne stravovacie návyky. Najmä viacerí zahraniční hráči ich mali veľmi zlé. Niektorým chalanom v tíme potrebujeme upraviť hmotnosť, resp. percento tuku tak, aby ešte zvýšili svoju výkonnosť,“ uviedol Gašparík.



Žilina predviedla v Trnave dva rozdielne polčasy. V prvom dominovala Trnava a žlto-zelení pod náporom upustili od svojich zaužívaných herných princípov. Súbojovejší spartakovci mali navrch a mohli viesť aj viac ako len jednogólovým rozdielom. Ako povedal tréner Žiliny Jaroslav Hynek, i z toho dôvodu spravil cez prestávku v kabíne "malú búrku". Dohovor zjavne padol na úrodnú pôdu, pretože po obrátke akoby vybehla na trávnik iná Žilina. Trnavu dokázala miestami zovrieť, dôverovala si na lopte, brankár Ľubomír Belko pri rozohrávke nemal problém spraviť kľučku na atakujúcich útočníkov Spartaka. "Zmenili sme výstavbu útoku už odo mňa. Zafungovalo to, chcelo to len väčšiu odvahu. Plynuli z toho dobré prechody a šance. Tréner chcel, aby som bol odvážny, hral viac na riziko, cítil som sa uvoľnene. Myslím si, že mi pomohla v tomto smere aj reprezentácia,“ vyhlásil Belko.



Jeho tím síce momentálne stráca na Spartak už štyri body, Belko v tom však nevidí zásadný problém: "Boj o druhé miesto je stále otvorený, zostáva ešte dosť zápasov. Trnavu máme doma. V hre je dostatok bodov na to, aby sme sa dostali na druhú priečku.“



Žilina v ďalšom kole už v piatok 5. apríla o 17.30 h privíta Slovan Bratislava, spartakovci vycestujú do Ružomberka (sobota 6. apríla o 15.00). Ešte predtým ich však v stredu čaká prvý semifinálový duel Slovnaft Cup-u s Podbrezovou, ktorú privítajú na Štadióne Antona Malatinského 3. apríla o 15.30 h.