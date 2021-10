Gašparík o výtržnostiach: Neočakávate to na Slovensku v 21. storočí

Prečítajte si aj:Vlak s fanúšikmi Slovana opustil stanicu, policajti monitorujú situáciu

Trnava 17. októbra (TASR) - Tréner trnavských futbalistov Michal Gašparík bol sklamaný z osudu nedeľňajšieho derby proti bratislavskému Slovanu. Šláger 11. kola Fortuna ligy medzi Spartakom a úradujúcim majstrom sa nedohral pre násilnosti, ktoré sa udiali priamo na trávniku Štadióna Antona Malatinského. Domácim teraz hrozí kontumácia a Gašparík namiesto pozápasového hodnotenia musel krútiť hlavou nad výtržnosťami.Najslávnejšie slovenské derby vzbudzovalo o to väčšie očakávania, že nastúpili tímy s rovnakým počtom bodov na prvých dvoch miestach tabuľky. Trnavčanov priviedol s kapitánskou páskou bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel, na lavičke hostí sedel tréner Vladimír Weiss st. - dvojica, ktorá ťahala za jeden povraz aj na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. Športová rivalita sa však veľmi rýchlo zvrhla na potýčky medzi fanúšikmi. Hlavný rozhodca Filip Glova prerušil duel približne po štvrťhodine hry a asi po polhodinovom čakaní ho predčasne ukončil.povedal Gašparík. Tridsaťdeväťročný trnavský odchovanec zažil súboje Spartaka so Slovanom aj ako hráč:Bratislavčania však už nechceli pokračovať a o ďalšom postupe bude v najbližších dňoch rozhodovať mimoriadne Prezídium Únie ligových klubov.povedal Gašparík, ktorého zverenci pred októbrovou reprezentačnou prestávkou zvíťazili v štyroch fortunaligových stretnutiach za sebou.Tréner Spartaka je za to, aby tresty postihli konkrétne osoby:Namiesto toho zavládla atmosféra strachu: