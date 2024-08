VIDEO: Gašparík očakáva proti Wisle vyrovnaný dvojzápas: Náročná úloha

Trnava 7. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Spartaka Trnava Michal Gašparík očakáva v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy proti Wisle Krakov vyrovnaný dvojzápas. "Andelov" poženie v úvodnom domácom dueli početná divácka kulisa, v stredu na poludnie bolo predaných už vyše 11.000 vstupeniek a v klube očakávajú, že do zápasu sa ešte výraznejšie zaplnia jednotlivé sektory. Početná skupina priaznivcov pricestuje aj z tábora trnavského súpera.



Spartak bude čeliť poľskému druholigistovi, ktorý sa do pohárovej Európy prepracoval cez triumf v národnom pohári. Pôvodne bol nasadený do Európskej ligy, po vypadnutí s Rapidom Viedeň však "zostúpil" do EKL. "Očakávam vyrovnaný dvojzápas, ťažký bude prvý duel. Viac nám vyhovuje, ak začíname vonku a odvetu hráme doma. Teraz sa musíme preorientovať. Chceli by sme spraviť dobrý výsledok, ktorý by naklonil misky váh na našu stranu. Predpokladám, že celý dvojzápas bude 50 na 50 a keď to bude otvorené aj v odvete, tak príde v Poľsku na štadión 30-tísíc ľudí. Čaká nás veľmi náročná úloha, ale verím, že zajtra vykročíme správnou nohou, budeme aktívni, ofenzívni a prikloní sa k nám aj šťastie v gólových situáciách, aby sme uhrali dobrý výsledok," povedal na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii tréner Spartaka Michal Gašparík.



"Wisla hrá sympatický futbal, chcú veľa kombinovať a držať loptu. Majú tam zaujímavých šikovných hráčov - aj poľských, aj zahraničných, Portugalca, Španiela... Musíme byť dobrí systémovo, v pressingu, súbojoch. Musíme dobre odoberať lopty a zvládať prechodovú fázu, i tak sa dajú vytrestať. Na druhej strane treba hrať koncentrovane v defenzíve, čo sa nám darí. V novej sezóne sme neinkasovali. V ofenzíve sa chceme dostať do tlaku a premeniť ho aj na góly," pokračoval trnavský kouč.







Spartakovcom sa čiastočne zlepšil zdravotný stav tímu, do tréningového procesu sa po zranení zapojili okrem Erika Daniela aj Vojtěch Kubista a Miloš Kratochvíl. "Niektorí dlhšie zranení hráči postupne nabiehajú do tréningového procesu, už aj proti Wisle budú na lavičke. Do základnej zostavy s nimi ešte nemôžeme počítať, pretože nie sú pripravení stopercentne kondične."



Spartak bol tento týždeň aktívny aj na prestupovom trhu a priviedol do tímu Erika Saba. Odchovanec trnavského futbalu naposledy pôsobil na Cypre, po vypršaní zmluvy s AEZ Zakakiou sa stal voľným hráčom. "Andeli" po 32-ročnom stredopoliarovi siahli aj pre jeho univerzálnosť. "Rátame s ním, že môže okamžite nastúpiť do dvojzápasu. Stihli sme ho pripísať na súpisku. Musíme sa s výpadkami hráčov vysporiadať, nemôžeme rotovať hráčov ako by sme chceli, ideme hrať piaty zápas s podobnou zostavou, ale verím, že príde veľa divákov, dajú nám energiu a znova budeme dobre vyzerať na ihrisku. V lige v Michalovciach to nebolo ideálne, teraz budeme hrať pred domácimi fanúšikmi, verím, že tam bude obrovská energia, veľa behavosti, súbojov a futbalovosť," zaželal si šéf realizačného tímu Spartaka.



Ako povedal, so Sabom aktuálne počíta do stopérskej dvojice, keďže v strede obrany hrával počas pôsobenia na Cypre: "Pripravený je aj kondične, otázka je, ako sa zladí s mužstvom. Otáznik máme, či dáme ku Kóšovi mladého Ujlakyho alebo skúsenosť v podobe Erika Saba."







Obranca Spartaka Martin Mikovič pozná Saba osobne, spoločne v Trnave svojho času hrávali. V kabíne ho vrelo privítal. "Stačilo, že sme sa na seba pozreli a slová nebolo treba. Je to už deväť rokov, čo pôsobil v Spartaku, ale vždy, keď sa vrátil domov, stretávali sme sa v meste. Stretnutie bolo obojstranne príjemné, je to odchovanec, odohral veľa zápasov v mládežníckych kategóriách i áčku. Povedal som mu, nech sa mu darí, je tu šťastný a dobre zapadne," uviedol Mikovič.



Ľavý bek trnavského Spartaka svojho času pôsobil v poľskej lige, tamojšiu mentalitu i štýl futbalu preto pozná. "Všetky tímy tam hrajú agresívny futbal, sú to ´makači´. Nečaká nás nič ľahké, ale kvalita nášho kádra a domáce prostredie nám velia hrať odvážne, útočne a vštepiť súperovi náš trnavský futbal. Chceme od úvodu vtiahnuť do zápasu tribúny, s podporou fanúšikov to pôjde ľahšie," doplnil.



Výkop duelu Spartak Trnava - Wisla Krakov je na programe vo štvrtok 8. augusta o 20.30 h na Štadióne Antona Malatinského.