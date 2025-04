Gašparík so Spartakom štvrtýkrát do finále, Weiss bral prehru na seba

Na snímke vpravo kapitán Slovana Guram Kašia a hráč Spartaka Michal Ďuriš počas odvety semifinále Slovenského pohára FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v utorok 15. apríla 2025 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 16. apríla (TASR) - Prvým finalistom Slovnaft Cup-u sa stal trnavský Spartak. V odvetnom semifinálovom stretnutí zdolal Slovan Bratislava 2:1 a keďže rovnaký výsledok sa zrodil aj v prvom dueli, ale v prospech belasých, rozhodnúť museli po bezgólovom predĺžení až strely zo značky pokutového kopu. V tých mali pevnejšie nervy „andeli“ a vyhrali v rozstrele 4:2.Rozhodujúcu jedenástku premenil Erik Sabo. „,“ uviedol Sabo.Nebola to žiadna náhoda, že tréner Spartaka Michal Gašparík ho zaradil v rozstrele ako piateho strelca. Na jedenástky sa Trnavčania vedome pripravovali. „,“ povedal trnavský kouč.Spartakovci mali situáciu v rozstrele sťaženú o to, že brankár Slovana Dominik Takáč ešte v minulej sezóne chytal za Trnavu a dobre vie, akým spôsobom zvyknú červeno-čierni premieňať penalty. „.“Michal Gašparík už po prehre na Tehelnom poli povedal, že má plán, ako cez Slovan prejsť. Opieral sa pritom o podporu trnavských fanúšikov, ktorým postup venoval. V hľadisku bolo vyše 10-tisíc divákov a vytvorili duelu strhujúcu kulisu. „Andeli“ sa pridali aj herne, vyšiel im tiež zámer prejsť v druhom polčase do ofenzívnejšieho rozostavenia 3-5-2. „,“ odkryl taktické zámery Gašparík a doplnil: „.“Tréner Gašparík dodal, že je hrdý na to, že je Trnavčanom. Spartak sa pod jeho vedením štvrtýkrát dostal do finále pohára, 1. mája by rád dosiahol víťazný hetrik. Už teraz však môže čakať od fanúšikov Spartaka v meste pozitívnu odozvu. „,“ zasmial sa Gašparík.Tréner Slovana Vladimír Weiss starší zobral prehru na seba. Vravel, že v zápase nemal šťastnú ruku, vrátane striedaní. Mužstvo pochválil za nasadenie, v jedenástkach podľa neho rozhoduje psychika, i preto nehanil Barseghjana ani Maka za nepremenené pokusy. „,“ vravel Vladimír Weiss.Gól na 2:1 prišiel v závere, kouč Slovana ho označil za naivnú chybu svojho tímu. „.“ Kouč Slovana chválil atmosféru, zápas mal podľa neho všetko, čo takýto dôležitý pohárový duel potrebuje. „,“ hovoril. „.“Druhý finalista vzišiel zo stredajšieho duelu Banská Bystrica – Ružomberok (od 18:00), v prvom zápase uspeli Liptáci 2:1. Finále Slovnaft Cup-u sa bude hrať 1. mája na štadióne v Dunajskej Strede.