Gašparík svoj tím nespoznával, Weissov zvýšený hlas zafungoval

Trnava 21. apríla (TASR) - Futbalisti trnavského Spartaka mali derby s majstrovským Slovanom výborne rozohrané. Po jubilejnom desiatom góle Michala Ďuriša v tomto ročníku Niké ligy viedli, druhý polčas však absolútne herne nezvládli a úhlavnému rivalovi podľahli 1:2. Duel mal netradičného hrdinu, bol ním striedajúci Matúš Vojtko.



Dvadsaťtriročný ľavý obranca skóroval v 83. minúte slabšou pravou nohou a zaznamenal svoj prvý ligový gól za Slovan. "Asi by som to bral ako fór, keby mi niekto povedal pred zápasom, že dám v Trnave víťazný gól a ešte k tomu pravačkou. Zažmúril som oči a uložil loptu do siete. Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov, v šatni sme si povedali, že náš výkon musíme zlepšiť najmä kvôli našim fanúšikom. Všade za nami cestujú a chceli sme sa im odvďačiť. Začali sme byť v súbojoch skôr, prišiel kľud na naše kopačky a ukázala sa naša kvalita," povedal Vojtko. Podľa neho nebola o motiváciu v derby núdza. "Vzájomné zápasy s Trnavou chceme mať vždy lepšie. Domáca prehra s týmto súperom bola nešťastná, dnes sme si vzali tri body späť. Derby je samo o sebe motivácia, do každého zápasu ideme s tým vyhrať a získať čo najviac bodov," odpovedal Vojtko na otázku TASR.



Podľa trénera Spartaka Michala Gašparíka jeho zverenci nezvládli druhý polčas, v ktorom ich miestami nespoznával. "Obrovská škoda prehrať takýto zápas. Mali sme dobrý prvý polčas, hrali sme s ľahkosťou, dobre sme kombinovali a išli sme do vedenia. Mali sme zápas pod kontrolou, ale hráči si asi mysleli, že to bude vyzerať rovnako aj v druhom polčase. Ten sme nezvládli, na prvý gól sme im prakticky prihrali. Hráčov to rozhodilo, nevedeli si to na ihrisku uložiť a Slovan nás prevalcoval. Nepodržala nás obrana, v druhom polčase som ju nespoznával. Bol tam reťazec malých chýb a cítil som z hráčov laxnosť," priznal kouč "andelov".



Slovan pricestoval do Trnavy v silnom zložení napriek tomu, že po zisku titulu a vypadnutí vo štvrťfinále Slovnaft Cupu sezónu prakticky už len dohráva. V prvom polčase podal nemastný-neslaný výkon, v druhej 45-minútovke bol jasne lepší. "Pre diváka dobrý zápas s dostatočným množstvom šancí. Trnava ako vždy výborne bránila, my sme si za prvý polčas nezaslúžili nič. Potom sme začali viac behať a boli tam aj šance. Nevyhráva sa tu ľahko a zvrátiť zápas v Trnave nie je nikdy ľahké, preto si víťazstvo vážim," uviedol tréner Slovana Vladimír Weiss.







V polčasovej prestávke musel po dlhom čase zvýšiť hlas a jeho slová padli na úrodnú pôdu. "Od celého mužstva som čakal viac. Druhý polčas už bol diametrálne odlišný ako prvý. Hrali proti sebe dve najlepšie mužstvá. Keď si plníme povinnosti a beháme, sme najlepší v lige," poznamenal Weiss, ktorého trápilo zranenie ramena Juraja Kucku. Reprezentačný stredopoliar musel striedať po jednom zo súbojov tesne pred víťazným gólom a putoval na vyšetrenie do nemocnice, pričom mu hrozí dlhšia absencia na trávnikoch.