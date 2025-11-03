< sekcia Šport
Gašparík získal premiérovo ocenenie tréner mesiaca v poľskej lige
Na začiatku mesiaca zdolalo mužstvo vedené 43-ročným slovenským kormidelníkom Legiu Varšava 3:1.
Autor TASR
Zabrze 3. novembra (TASR) - Slovenský futbalový tréner Michal Gašparík získal premiérové ocenenie tréner mesiaca v Poľsku. Jeho tím Gornik Zabrze je po 14 kolách na čele tamojšej najvyššej súťaže Ekstraklasa o štyri body pred druhou Wislou Plock. Informáciu o udelení ocenenia priniesol oficiálny web súťaže.
Líder poľskej ligy v októbri nenašiel v súťažnom stretnutí premožiteľa. Na začiatku mesiaca zdolalo mužstvo vedené 43-ročným slovenským kormidelníkom Legiu Varšava 3:1. Pridalo aj víťazstvá nad Jagielloniou Bialystok (2:1), Arka Gdyňa (5:1) a remízu na ihrisku Korony Kielce (1:1).
