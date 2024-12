Gašparíka teší jesenný rast Spartaka, ktorý prezimuje tretí

Trnava 15. decembra (TASR) - Futbalisti Košíc predviedli v 18. kole Niké ligy v Trnave v prvom polčase sympatický výkon, po zmene strán však domáci Spartak zvýšil obrátky a po góle Miloša Kratochvíla napokon zvíťazil 1:0. "Andeli" mali aj ďalšie šance, skóre sa však už nezmenilo.



„Zápas bol dosť náročný, jednak bola veľká zima, aj súper prišiel dobre nachystaný. Vo finále si však nič veľké nevypracoval. Bolo vidieť, že sa dávajú dokopy a myslím si, že Košice začnú mať väčšiu a väčšiu kvalitu. Myslím si, že body budú zbierať, o to cennejšie je, že sme s nimi v tejto sezóne doma zvíťazili a vonku získali bod,“ povedal po stretnutí stopér Spartaka Lukáš Štetina.



Zlom prišiel cez polčas, po ktorom ovládli ihrisko červeno-čierni. „Potrebovali sme viac otáčať hru, byť viac na lopte, rýchlo sme strácali lopty, Košice to potom využili a mali z toho brejky. Cez polčas sme dostali niekoľko pokynov, zlepšili sme to, časom však už ubúdali sily a nestíhali sme sa ako tím vracať. Stali sa aj situácie, že sme boli vzadu len dvaja. Toto si musíme ešte lepšie postrážiť, ale chvalabohu za tri body,“ pokračoval skúsený obranca, ktorý v prvom vzájomnom dueli v sezóne v Košiciach skóroval z priameho kopu. Teraz sa mu črtala v závere prvého polčasu podobná parketa, exekúciu štandardky však zobral na seba Filip Twardzik, jeho ranu brankár Matúš Kira pohotovo vyrazil. „Bavili sme sa pri lopte, že si to vezme Filip, vždy rozhodnutie spoluhráča rešpektujem, nie som typický kopáč, ktorý by pravidelne skóroval z priamych kopov.“



Spartak je po jesennej časti na treťom mieste tabuľky, pričom pred štvrtou Dunajskou Stredou má už 12 bodový náskok. „Čo sa týka mňa, predstavoval som si, že odohrám viac zápasov, žiaľ, prišlo zranenie. Z pohľadu tímu je fajn, že aj keď máme pohodlný odstup od štvrtého tímu tabuľky, chceme tlačiť na duo pred nami. Pozeráme sa na Žilinu a Slovan, aby sme v prípade možnosti na nich vyvinuli tlak,“ dodal. Kým Spartak preferuje štvorčlennú obrannú líniu, Košičania od príchodu trénera Romana Skuhravého hrávajú vzadu v stopérskej trojici.



Nicolas Gorosito hral na ľavej strane defenzívnej trojčlenky. „Prišli sme hrať našu hru, produkovali sme dobrý futbal, len nie dostatočne ofenzívny. Neboli sme patrične dôrazní. Podržali sme loptu, len vo finálnej fáze sme sa okrem striel spoza šestnástky nepresadzovali. Musím poďakovať fanúšikom, ktorí nás pricestovali podporiť až z Košíc,“ vravel Gorosito. Argentínčan na Slovensku pôsobí dlhé roky, prešiel si viacerými slovenskými klubmi, do Košíc prichádzal práve z Trnavy. Po stretnutí tak bol v debate s bývalými spoluhráčmi a v rukách držal trnavský dres. „S Adrianom Zeljkovičom sme boli dobrí kamaráti počas môjho pôsobenia v Trnave. Naďalej sme v kontakte. Vyzval ma po zápase, aby sme si vymenili dresy, s radosťou som nápad prijal.“



Košice budú zimovať s dvojbodovou stratou na šieste Michalovce. Po zimnej prestávke chcú spraviť maximum, aby si tabuľkové postavenie vylepšili. „Chceme sa dostať do prvej šestky, ešte sú štyri zápasy, budeme bojovať do konca. Chceme hrať dobrý futbal, musíme však tiež dávať góly,“ dodal Gorosito. Tréner Košíc Roman Skuhravý prišiel k mužstvu počas sezóny, keď vo funkcii nahradil Gergelya Geriho. Po ôsmich zápasoch malo mužstvo na konte len šesť bodov. Skuhravý v desiatich dueloch s tímom získal 14 bodov. „Som bytostne presvedčený, že sme z toho vytrieskali, čo sa dalo a sme presne tam, na čo mužstvo má. Po všetkých stránkach. S pokorou hovorím, že sme vo štvrťfinále pohára, v lige na dostrel prvej šestky, v štyroch nasledujúcich kolách rozhodne kvalita a pripravenosť. Pokiaľ budeme lepší, ako v závere jesene, tak tam budeme a keď nie, tak tam nepatríme,“ bilancoval Skuhravý. Český kouč má predstavy o tom, ako treba káder cez zimnú prestávku doplniť. „Dvanástim hráčom končia v lete zmluvy. Niekto bude mať vyššie ambície, niekto zmluvu nedostane. Budeme chcieť, aby sa to vyriešilo do začiatku jarnej časti. Jednoznačne, čo budeme hľadať, sú hráči na krajné pozície, ako wingbackov, tak krídla. Tam má mužstvo z môjho pohľadu najväčší deficit.“



Vystužiť káder sa v zimnej prestávke pokúsi aj trnavský Spartak. „Určite by sa nám zišla posilniť pozícia hrotového útočníka. Mišo Ďuriš už má svoj vek a stále je nápomocný. Dal 115 gólov, klobúk dole pred ním. K nemu máme alternatívu iba Jakuba Paura, ktorého sme teraz v dvoch dueloch uprednostnili, ale nie je typický útočník, skôr pozícia strikera, niečo medzi hrotom a desinkou. Baviť sa o iných pozíciách môžeme, ale pokiaľ budú hráči zdraví, nie je to nutné. Máme vykryté stopérske pozície, kraje, silný stred, veľa hráčov, ktorí ani nedostali potrebnú minutáž. Boli zápasy, keď sme nepotrebovali do zápasov zasahovať, ako aj proti Košiciam, pretože veci fungovali,“ vravel tréner červeno-čiernych Michal Gašparík.



Veľké zmeny v tíme v nasledujúcom transferovom okne trnavský kouč nepredpokladá. „Hráčom sa končia zmluvy väčšinou v lete. Je rozdiel kúpiť hráča v zime za balík peňazí, alebo si počkať na neho, kým sa v lete stane voľným. Dokážete mu potom možno navýšiť plat, na úkor toho, že by ste platili prestupovú sumu. O tom to je. Druhá vec je, že u nás sa tiež hráčom končia kontrakty až v lete a pracujeme s rozpočtom, do ktorého sa musíme v rámci sezóny zmestiť. Už by sme ho iba navyšovali, pretože nedokážeme od nás posunúť hráčov inam, museli by sme ich vyplácať. Nevravím, že to chceme robiť, ani to neplánujeme. Určitá obmena kádra opäť príde v lete.“ S jesennou časťou je Michal Gašparík spokojný. Po slabšom rozbehu, keď mančaft zaznamenal v domácej súťaži viacero remíz a vypadol z Konferenčnej ligy, sa nakopol a začal víťaziť. „Spravili sme taký istý počet bodov ako na jeseň v minulej sezóne, o dva body viac ako v sezóne predtým s podobným skóre. Myslím si, že v druhej časti jesene sme hrali najkrajší a najofenzívnejší futbal pod mojím vedením. Ukázalo sa, ako je dôležité mať zdravých hráčov, ktorí sa dostanú do formy,“ dodal Gašparík.