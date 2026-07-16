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Gašparíkov Górnik nezískal poľský Superpohár, podľahol Lechu Poznaň

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Na snímke hlavný tréner Górniku Zabrze Michal Gašparík. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Držitelia Poľského pohára prehrali vo štvrtkovom dueli s Lechom Poznaň 1:3.

Autor TASR
Varšava 16. júla (TASR) - Futbalisti Górniku Zabrze na lavičke so slovenským trénerom Michalom Gašparíkom nezískali poľský Superpohár. Držitelia Poľského pohára prehrali vo štvrtkovom dueli s Lechom Poznaň 1:3.

Górnik viedol od 14. minúty po góle Ukrajinca Maksyma Chlana, no Lech ešte do prestávky vyrovnal zásluhou Antoniho Kozubaia. Po zmene strán strhol víťazstvo na svoju stranu po presných zásahoch Mikaela Ishaka a Pabla Rodrigueza. V drese Górniku hral do 65. minúty slovenský útočník Erik Prekop.



zápas o poľský Superpohár:

Górnik Zabrze - Lech Poznaň 1:3 (1:1)

/E. Prekop (Górnik) hral do 65. min/
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