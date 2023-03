Gašparíkov výsledkový rekord, Procházka si zaspomínal na éru v Levski

Trnava 12. marca (TASR) - FC Spartak Trnava dosiahol proti Podbrezovej najvyššie ligové víťazstvo, odkedy klub vedie ako hlavný tréner Michal Gašparík. V prvom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy "andeli" rozobrali železiarov 6:1 a dali tak najlepšiu odpoveď na nevydarené derby spred týždňa.



"Už som zažil aj zápas, keď moje mužstvo dalo osem gólov. Stále ale platí, že za víťazstvo sú len tri body, či vyhráte o gól, alebo strelíte šesť. Do zápasu sme išli s dobrým nastavením, čo bolo vidieť od úvodu. Verím, že to tak bude v každom zápase a s tým budú prichádzať aj výsledky," povedal stredopoliar Spartaka Roman Procházka.



V zápase strelil dva góly, hlavne prvý zásah, ktorým zvýšil na rozdiel troch gólov, bol exportný. Jeho strela bez prípravy z dvadsať metrov do šibenice môže pokojne ašpirovať na gól mesiaca. "Dva góly som dal naposledy ešte za Levski Sofia. Mal som na hlave aj tretí, ale to už by asi bolo priveľa," usmial sa.



Trnavský kouč Michal Gašparík bol po stretnutí spokojný, pochválil výkon tímu: "Cítil som tam túžbu, ľahkosť, bola tam kvalita, veľmi dobre sme pracovali v pressingu. Podbrezová je asi najlepšie mužstvo v držaní lopty. V prvom polčase sme ich nepúšťali z ich polovice, aj keď nás to stálo veľmi veľa síl, dobre sme pracovali v napádaní a z toho sme mali dobrú prechodovú fázu. Trochu sme to pomenili aj systémovo, krídla sme mali viac v strede, dokázali sme ísť do otvorenej obrany."



V štyroch jarných zápasoch základnej časti inkasoval Spartak deväť gólov. Tréneri riešili defenzívnu stránku mužstva a rozhodli sa aj pre zmenu na brankárskom poste. Medzi troma žrďami dostal príležitosť Martin Vantruba, Dominik Takáč tentoraz nebol ani na súpiske. "V predošlej sezóne bol Takáč jednoznačne najlepší v lige. Inkasovali sme len sedemnásť gólov, to je číslo, ktoré sa dá ťažko zopakovať a málokomu sa v lige podarí. Mal aj veľa vychytaných núl. V jarnej časti, ale už aj v príprave sme štatisticky púšťali súpera k minimu zakončení, nemávali proti nám veľa príležitostí. Z väčšiny sme ale inkasovali. Aj to vplýva na psychiku brankára, keď nič nechytí a len vyťahuje lopty zo siete. Nikdy to nebolo o tom, že by Domino pokazil svojimi chybami zápas, ale neurobil zákroky navyše, preto sme sa v nadstavbe rozhodli o psychologický impulz do mužstva a aktuálne bude číslo jeden Vantruba. Domino si môže odpočinúť, hlavne psychicky. Preto nebol ani na lavičke, aby si duel pozrel ako divák," vysvetlil Gašparík.



Spartak si drží tretiu priečku tabuľky, Podbrezovej utiekol už na rozdiel osem bodov. Tréner hostí Roman Skuhravý po zápase hovoril o dobrej lekcii pre jeho mužstvo. Spomenul chýbajúce skúsenosti, ktoré jeho, cez zimu omladený kolektív, nemá. Zároveň nezastieral a priznal slabý výkon svojho tímu. Za stavu 3:0 pre Trnavu vystriedal cez polčas štyroch hráčov, gólom Kabonga sa železiari dokázali čiastočne vrátiť do zápasu, ale po štvrtom zásahu Trnavy sa už domáci dostali späť do pohody a napokon svoje víťazstvo ešte zveľadili. "V takejto situácii krik nepomôže, boli sme preto cez polčas absolútne pragmatickí. Štyri striedania som urobil preto, že som chcel ušetriť mladých hráčov od zážitku, ktorý mali v prvom polčase. Oni rozhodne neboli tí, ktorí by boli najhorší na ihrisku. Vždy je to o tom, že mužstvo necháte na ihrisku vykysnúť, aby si to vybojovalo samo, alebo dáte čerstvé sily. Mali sme jedinú túžbu – vyhrať druhý polčas. S dnešným prístupom k riešeniu priestorov a zodpovednosti, keďže sme boli lajdácky pri práci s loptou pri prechodových situáciách, sme proti kvalite, čo stála proti nám, nemali šancu. Stojím si za tým, že táto prehra vôbec nie je krutá, ale bude pre nás, pre celý klub, poučná," zhodnotil Skuhravý.



Podbrezová v ďalšom kole privíta bratislavský Slovan, Spartak cestuje na pôdu Dunajskej Stredy. Andelov ešte v týždni čaká pohár, keď v stredu nastúpia v prvom stretnutí semifinále Slovnaft Cup-u v Trenčíne.