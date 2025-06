Gasperini povedie AS Rím, dohodol sa na trojročnej zmluve

Rím 6. júna (TASR) - Skúsený taliansky futbalový tréner Gian Piero Gasperini sa stal novým koučom AS Rím. S vedením klubu sa dohodol na kontrakte do konca júna 2028. AS o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.



Rozhodnutie o angažovaní bývalého kormidelníka Atalanty Bergamo padlo už minulý týždeň. Gasperini strávil na severe Talianska deväť sezón, počas ktorých premenil priemerný klub Serie A na pravidelného účastníka Ligy majstrov. S Atalantou ovládol v roku 2024 Európsku ligu, bol aj vo štvrťfinále milionárskej súťaže. V štruktúrach AS naďalej zostane legenda klubu Claudio Ranieri, ktorý po sezóne ukončil trénerskú kariéru. Práve on bol veľkou súčasťou snahy získať krajana ako svojho nástupcu. Rimania v uplynulej sezóne pod jeho vedením obsadili v lige piatu priečku, tá im zaručila účasť v Európskej lige.



„AS Rím som si vybral, pretože je to veľká výzva. Veľmi som sa potešil dôvere, ktorú do mňa vložil Ranieri a aj majitelia klubu. Adrenalín, ktorý prichádza s pozíciou trénera tohto klubu, je presne to, čo potrebujem. Podmienky sú tu skvelé na to, aby AS opäť patril medzi tých najlepších,“ vyjadril sa 67-ročný kouč.