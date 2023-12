Gatti bol murár, dnes je hrdina. Neskutočný pokrok, povedal Allegri

Turín 9. decembra (TASR) - Cez deň sa živil murárčinou, po večeroch hral futbal v mestskej časti Turína a dnes je hrdina Juventusu. Podobné titulky zaplavili v sobotu talianske médiá oslavujúce obrancu Federica Gattiho, ktorý rozhodol o triumfe "starej dámy" v šlágri 15. kola Serie A nad SSC Neapol 1:0.



Juventus neprehral už v desiatom ligovom dueli za sebou a dostal sa na čelo neúplnej tabuľky o bod pred Inter Miláno, ktorý má zápas k dobru. V piatkovom stretnutí však neboli domáci jednoznačne lepší, Neapol mal územnú prevahu aj výrazné gólové šance. Najväčšiu tutovku spálil v 29. minúte Gruzínec Chviča Kvaracchelija, ktorého poslal pred brankára Wojciecha Szczesného útočník Victor Osimhen. Kvaracchelijov lob skončil vysoko nad konštrukciou brány.



Po zmene strán prišla Gattiho chvíľa. Dvadsaťpäťročný obranca preskočil Amira Rrahmaniho a po centri Andreu Cambiasa sa presadil hlavou. V 70. minúte vyrovnal Osimhen, gól však po preskúmaní systémom VAR neplatil pre ofsajd. V drese "partenopei" sa predstavil aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý hral do 86. minúty.



Pozornosť médií sa po zápase upriamila na Gattiho, ktorý vsietil v tejto sezóne už tri góly a je najúspešnejší ligový strelec spomedzi obrancov. Víťazný gól dal aj v minulotýždňovom dueli proti Monze (2:1). Pár rokov dozadu sa pritom živil ako murár a zápasy hral po večeroch. Do júla 2021 pôsobil v treťoligovom tíme Aurora Pro Patria, kde si ho všimlo Frosinone. Odtiaľ ho o pol roka neskôr angažoval Juventus.



"Ak si pomyslíme, že pred troma rokmi hral tretiu ligu, urobil neskutočný pokrok. Dokázal to aj streleným gólom. V šestnástke je nebezpečný. Uvedomuje si, že sa musí zlepšiť v defenzíve, ale to je normálne. Tak veľmi túži po zlepšovaní sa, že to dosiahne, ako aj ostatní," uviedol na Gattiho adresu tréner Massimiliano Allegri. Obrancu pochválil aj kapitán tímu Danilo: "Federico je príklad pre nás všetkých. Prežil ťažké časy, ale zostal silný."



Juventus odskočil od Neapola o 12 bodov, obhajca titulu je momentálne na piatej priečke. "Toto víťazstvo bolo pre nás veľmi dôležité, keďže Neapol na nás stráca už dvanásť bodov. Je to skvelý výsledok. Čo sa týka snov na scudetto, potrebujeme sa krok po kroku zlepšovať, obzvlášť, keď robíme príliš veľa chýb," citovala Allegriho agentúra AFP.



Neapol utrpel piatu prehru v tomto ročníku, v celom minulom ich mal na konte štyri. "Partenopei" navyše neskórovali v troch z uplynulých štyroch zápasov Serie A. Tréner Walter Mazzarri, ktorý nahradil v polovici novembra Rudiho Garciu, doviedol vo svojom prvom stretnutí tím k triumfu 2:1 nad Atalantou, odvtedy však prišli tri prehry. Neapol najskôr podľahol v Lige majstrov Realu Madrid 2:4, potom prehral v lige s Interom (0:3) a najnovšie s Juventusom. Napriek tomu videl Mazzarri pozitíva: "Chlapci odohrali skvelý zápas, myslím si, že v ňom dominovali. Prinútili Juventus brániť sa vo vlastnom priestore takmer celý druhý polčas."



Šesťdesiatdvaročný kouč sa vyjadril aj k nie príliš vydarenej sezóne Neapola. "Mesto ako Neapol očakávalo v tomto ročníku rovnaký štart ako v predošlom, no pár vecí sa zmenilo. Niektorí hráči tu už nie sú. Taktiež má ako obhajca titulu určitú zodpovednosť. Samozrejme, ak by to išlo dobre, nezavolali by ma sem. No verím, že ak budeme takto pokračovať, keď sa dôležití hráči opäť dostanú do plnej kondície a ostrosti, výsledky sa určite dostavia," dodal Mazzarri.