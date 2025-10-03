< sekcia Šport
Gattuso povolal premiérovo Cambiaghiho a Cavigliu
Dvadsaťštyriročný Cambiaghi strelil osem gólov a pridal 12 asistencií v 88 zápasoch Serie A a za taliansky tím do 21 rokov odohral 10 duelov.
Autor TASR
Rím 3. októbra (TASR) - Vo výbere trénera talianskej futbalovej reprezentácie Gennara Gattusa na najbližšie kvalifikačné zápasy o MS 2026 je aj krídelník Bologne Nicolo Cambiaghi. Spolu s ním sa v drese „Azzurri“ po prvý raz predstaví aj stredopoliar Hans Nicolussi Caviglia z Fiorentiny. Talianov čaká 11. októbra zápas v Estónsku a o tri dni neskôr privítajú v Udine výber Izraela.
Dvadsaťštyriročný Cambiaghi strelil osem gólov a pridal 12 asistencií v 88 zápasoch Serie A a za taliansky tím do 21 rokov odohral 10 duelov. O rok starší Caviglia sa v roku 2022 zúčastnil na tréningovom kempe pre rozvoj hráčov, ktorý viedol vtedajší tréner národného tímu Roberto Mancini.
Štvornásobní svetoví šampióni sa snažia o postup na MS, ale vo svojej skupine sú druhí o šesť bodov za stopercentnými Nórmi. Gattusovi zverenci však majú na konte o jeden zápas menej.
nominácia Talianska na zápasy s Estónskom a Izraelom:
Brankári: Marco Carnesecchi (Atalanta Bergamo), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (SSC Neapol), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)
Obrancovia: Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Riccardo Calafiori (Arsenal Londýn), Andrea Cambiaso (Juventus Turín), Diego Coppola (Brighton Hove&Albion), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapol), Federico Dimarco (Inter Miláno), Matteo Gabbia (AC Miláno), Gianluca Mancini (AS Rím), Destiny Udogie (Tottenham Hotspur)
Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Bryan Cristante (AS Rím), Davide Frattesi (Inter Miláno), Manuel Locatelli (Juventus Turín), Hans Nicolussi Caviglia (AC Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle United)
Útočníci: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter Miláno), Moise Kean (AC Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (SSC Neapol), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio Rím)
