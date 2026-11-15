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Gaudette a Ostapchuk skórovali v priebehu 6 sekúnd, vytvorili rekord S
Gaudette strelil svoj prvý gól v sezóne v čase 23:07, keď využil presilovku a krátko na to (23:13) vyrovnal Ostapchuk.
Autor TASR
Salt Lake City 15. novembra (TASR) - Hokejoví útočníci Adam Gaudette a Zack Ostapchuk skórovali v nočnom zápase zámorskej NHL v priebehu šiestich sekúnd, čo je nový rekord San Jose Sharks. „Žraloci" vďaka tomu vyrovnali na ľade Utahu Mammoth z 1:3 na 3:3 a napokon vyhrali 6:5 po nájazdoch.
Gaudette strelil svoj prvý gól v sezóne v čase 23:07, keď využil presilovku a krátko na to (23:13) vyrovnal Ostapchuk. Boli to dva najrýchlejšie góly jedného tímu od 5. marca 2024, keď tiež v priebehu šiestích sekúnd skórovali za Montreal Canadiens Brendan Gallagher a David Savard v zápase proti Nashvillu Predators.
Historický rekord NHL patrí Montrealu, keď v priebehu dvoch sekúnd skórovali Max Domi a Joel Armia v zápase proti Washingtonu Capitals, v ktorom Montreal 1. novembra 2018 vyhral 6:4.
Gaudette strelil svoj prvý gól v sezóne v čase 23:07, keď využil presilovku a krátko na to (23:13) vyrovnal Ostapchuk. Boli to dva najrýchlejšie góly jedného tímu od 5. marca 2024, keď tiež v priebehu šiestích sekúnd skórovali za Montreal Canadiens Brendan Gallagher a David Savard v zápase proti Nashvillu Predators.
Historický rekord NHL patrí Montrealu, keď v priebehu dvoch sekúnd skórovali Max Domi a Joel Armia v zápase proti Washingtonu Capitals, v ktorom Montreal 1. novembra 2018 vyhral 6:4.