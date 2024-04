Gaudreau a Werenski z Columbusu posilnia USA na šampionáte

New York 11. apríla (TASR) - Útočník Johnny Gaudreau a obranca Zach Werenski z klubu NHL Columbus Blue Jackets budú reprezentovať USA na tohtoročných MS v Česku. Informoval o tom novinár Aaron Portzline z portálu The Athletic. Podľa neho by mal na šampionáte v drese Lotyšska pravdepodobne štartovať aj ich spoluhráč, brankár Elvis Merzlikins. USA i Lotyšsko budú súpermi Slovenska v ostravskej B-skupine MS.



Tridsaťročný Gaudreau nazbieral v prebiehajúcej sezóne doteraz 59 bodov (11+48) v 78 stretnutiach. USA už v minulosti reprezentoval na štyroch svetových šampionátoch, v roku 2018 bol súčasť bronzového tímu. Dvadsaťšesťročný Werenski v 67 dueloch prebiehajúceho ročníka získal 53 bodov (9+44), za americký tím naposledy na MS štartoval v roku 2019. Obaja v minulosti získali medaily aj na juniorských šampionátoch, pripomenul portál TSN.