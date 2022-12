Gaudreau sa tešil z výhry proti Calgary, Ovečkin sa doťahuje na Howea

New York 10. decembra (TASR) - Špeciálny zápas absolvoval v noci na sobotu útočník Columbusu Johnny Gaudreau. Americký hokejista nastúpil prvýkrát od letnej zmeny dresu proti Calgary Flames, teda klubu, za ktorý odohral svojich prvých deväť sezón v NHL. Po zápase sa tešil z kvalitného tímového výkonu a víťazstva Blue Jackets 3:1.



"Bolo úžasné vidieť, ako náš tím zareagoval na sériu neúspechov. Hrali sme s pukom na hokejkách oveľa múdrejšie. Neodovzdávali sme puky zbytočne súperovi. Bavili sme sa hokejom a som rád, že som mohol byť toho súčasťou," vyznal sa pre nhl.com Gaudreau, ktorý paradoxne ukončil sériu šiestich zápasov so ziskom minimálne jedného kanadského bodu. Dvadsaťdeväťročný krídelník patril dlhé roky medzi hlavných útočných ťahúňov "plameňov", no po minulej sezóne sa rozhodol s Calgary rozlúčiť a zamieril na voľný trh. Spomedzi množstva záujemcov si napokon prekvapujúco vybral Columbus, s ktorým podpísal lukratívny sedemročný kontrakt v celkovej hodnote 68,25 milióna dolárov. Blue Jackets sa síce výsledkovo trápia, no Gaudreau individuálne exceluje - v prvých 26 stretnutiach základnej časti nazbieral 28 bodov za deväť gólov a 19 asistencií.



K významnému míľniku sa približuje nestarnúci Alexander Ovečkin. Kapitán Washingtonu uzavrel skóre vo víťaznom súboji so Seattlom (4:1), keď dal gól do prázdnej bránky štyri sekundy pred koncom zápasu. Dosiahol 796. presný zásah v profiligovej kariére a už iba päť gólov ho delí od vyrovnania zápisu legendárneho Gordieho Howea (801), ktorý figuruje na druhom mieste historickej tabuľky strelcov. Vedie ju Wayne Gretzky so 894 gólmi.



Ruský kanonier skóroval v uplynulých dvoch stretnutiach v závere do prázdnej bránky celkovo trikrát. Počas svojej kariéry v NHL strelil už 52 gólov do prázdnej bránky, viac ich má na konte len Gretzky - 56. "Sme všetci troch prekvapení, že ich má počas kariéry len 52. Mysleli sme si, že ich dal viac," povedal na adresu Ovečkina jeho spoluhráč Lars Eller. "Kanonieri vedia strieľať góly mnohými spôsobmi, musíte byť v správnom čase na správnom mieste. Sme za neho šťastní." Ovečkin okrem gólu zaznamenal vo víťaznom zápase aj asistenciu.