Gauffová bude americkou vlajkonosičkou na otváracom ceremoniáli

Paríž 24. júla (TASR) - Tenistka Cori Gauffová bude vlajkonosičkou americkej výpravy na piatkovom otváracom ceremoniáli OH 2024 v Paríži. Vlaňajšia šampiónka US Open sa zhostí tejto úlohy spoločne s basketbalistom LeBronom Jamesom, štvornásobným víťazom NBA. Informovala o tom agentúra Reuters.



Gauffová na OH 2020 v Tokiu neštartovala, lebo mala tesne pred začiatkom hier pozitívny test na koronavírus. "Nikdy som si nemyslela, že sa mi raz môže dostať takejto pocty niesť americkú vlajku, Som hrdá na to, že na otváracom ceremoniáli budem na čele našej výpravy spoločne s LeBronom. Olympijské hry sú najväčším sviatkom svetového športu," zdôraznila Gauffová.