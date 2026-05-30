< sekcia Šport
Gauffová neobháji titul, v 3. kole ju vyradila Potapovová
V prvom sete viedla 4:2, nevyužila dva brejkbaly na zvýšenie vedenia a napokon prehrala 4:6.
Autor TASR
Paríž 30. mája (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová neobháji titul na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo vyrovnanom súboji 3. kola podľahla v sobotu na parížskej antuke rakúskej reprezentantke Anastasii Potapovovej 6:4, 6:7 (1) a 4:6.
Ruská rodáčka si pritom duel viackrát sama skomplikovala. V prvom sete viedla 4:2, nevyužila dva brejkbaly na zvýšenie vedenia a napokon prehrala 4:6. V tom druhom bola dve lopty od získania setu, ktorý napokon ovládla až po jednoznačnom tajbrejku (7:1). V rozhodujúcom sete zobrala 22-ročnej Američanke rozhodujúce podanie v najlepšej možnej chvíli za stavu 5:4 zo svojho pohľadu a zaistila si druhú účasť vo štvrťfinále Grand Slamu. Gauffová naopak nepridá desiatu výhru v sérii na Roland Garros, pričom pri piatich zo šiestich účastí postúpila minimálne do štvrťfinále. V osemfinále sa Potapovová predstaví proti 22. nasadenej Ruske Anne Kalinskej. Tá zdolala v sobotu Camilu Osoriovú z Kolumbie 6:3, 0:6, 6:2.
Japonka Naomi Osaková postúpila do osemfinále ako nasadená šestnástka, keď zdolala Ivu Jovicovú z USA 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4. Jej súperkou bude svetová jednotka Bieloruska Arina Sobolenková, ktorá nedopustila ďalšie veľké prekvapenie turnaja a v sobotu prešla cez austrálsku reprezentantku Dariu Kasatkinovú po výhre 6:0, 7:5. Sobolenková si pripísala jubilejnú 100. výhru v pozícii najlepšej hráčky svetového rebríčka.
Ďalej ide aj 25. nasadená Ruska Diana Šnajderová, ktorá si v dvoch setoch poradila s Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou 7:5, 6:1. Olijnykovová pred stretnutím obvinila Šnajderovú, že hrala na podujatí, sponzorovanom ruskou štátnou energetickou spoločnosťou Gazprom a že tak „berie peniaze od spoločnosti financujúcej vojnové zločiny“. Po zápase si hráčky nepodali ruky, uviedla agentúra AFP.
Poľka Maja Chwalinská postúpila prvýkrát v kariére na tomto turnaji do osemfinále dvojhry. V 3. kole zdolala Mariu Sakkariovú z Grécka 1:6, 6:3, 6:2. Jej ďalšou súperkou bude Francúzka Diane Parryová. Domáca hráčka vyradila nasadenú šestku Amandu Anisimovovú z USA po triumfe 6:3, 4:6 a 7:6 (3). V osemfinále tak na seba narazia hráčky, ktoré sa predtým neprebojovali ani do tretieho kola žiadneho z Grand Slamov.
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Anastasia Potapovovová (Rak.-28) - Coco Gauffová (USA-4) 4:6, 7:6 (1), 6:4, Anna Kalinská (Rus.-22) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 0:6, 6:2, Diane Parryová (Fr.) - Amanda Anisimovová (USA-6) 6:3, 4:6, 7:6 (3), Arina Sobolenková (Biel.-1) - Daria Kasatkinová (Austr.) 6:0, 7:5, Naomi Osaková (Jap.-16) - Iva Jovicová (USA-17) 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4, Diana Šnajderová (Rus.-25) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 7:5, 6:1, Maja Chwalinská (Poľ.) - Maria Sakkariová (Gr.) 1:6, 6:3, 6:2
Ruská rodáčka si pritom duel viackrát sama skomplikovala. V prvom sete viedla 4:2, nevyužila dva brejkbaly na zvýšenie vedenia a napokon prehrala 4:6. V tom druhom bola dve lopty od získania setu, ktorý napokon ovládla až po jednoznačnom tajbrejku (7:1). V rozhodujúcom sete zobrala 22-ročnej Američanke rozhodujúce podanie v najlepšej možnej chvíli za stavu 5:4 zo svojho pohľadu a zaistila si druhú účasť vo štvrťfinále Grand Slamu. Gauffová naopak nepridá desiatu výhru v sérii na Roland Garros, pričom pri piatich zo šiestich účastí postúpila minimálne do štvrťfinále. V osemfinále sa Potapovová predstaví proti 22. nasadenej Ruske Anne Kalinskej. Tá zdolala v sobotu Camilu Osoriovú z Kolumbie 6:3, 0:6, 6:2.
Japonka Naomi Osaková postúpila do osemfinále ako nasadená šestnástka, keď zdolala Ivu Jovicovú z USA 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4. Jej súperkou bude svetová jednotka Bieloruska Arina Sobolenková, ktorá nedopustila ďalšie veľké prekvapenie turnaja a v sobotu prešla cez austrálsku reprezentantku Dariu Kasatkinovú po výhre 6:0, 7:5. Sobolenková si pripísala jubilejnú 100. výhru v pozícii najlepšej hráčky svetového rebríčka.
Ďalej ide aj 25. nasadená Ruska Diana Šnajderová, ktorá si v dvoch setoch poradila s Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou 7:5, 6:1. Olijnykovová pred stretnutím obvinila Šnajderovú, že hrala na podujatí, sponzorovanom ruskou štátnou energetickou spoločnosťou Gazprom a že tak „berie peniaze od spoločnosti financujúcej vojnové zločiny“. Po zápase si hráčky nepodali ruky, uviedla agentúra AFP.
Poľka Maja Chwalinská postúpila prvýkrát v kariére na tomto turnaji do osemfinále dvojhry. V 3. kole zdolala Mariu Sakkariovú z Grécka 1:6, 6:3, 6:2. Jej ďalšou súperkou bude Francúzka Diane Parryová. Domáca hráčka vyradila nasadenú šestku Amandu Anisimovovú z USA po triumfe 6:3, 4:6 a 7:6 (3). V osemfinále tak na seba narazia hráčky, ktoré sa predtým neprebojovali ani do tretieho kola žiadneho z Grand Slamov.
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Anastasia Potapovovová (Rak.-28) - Coco Gauffová (USA-4) 4:6, 7:6 (1), 6:4, Anna Kalinská (Rus.-22) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 0:6, 6:2, Diane Parryová (Fr.) - Amanda Anisimovová (USA-6) 6:3, 4:6, 7:6 (3), Arina Sobolenková (Biel.-1) - Daria Kasatkinová (Austr.) 6:0, 7:5, Naomi Osaková (Jap.-16) - Iva Jovicová (USA-17) 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4, Diana Šnajderová (Rus.-25) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 7:5, 6:1, Maja Chwalinská (Poľ.) - Maria Sakkariová (Gr.) 1:6, 6:3, 6:2