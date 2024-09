Gauffová po 14 mesiacoch ukončila spoluprácu s trénerom Gilbertom

New York 19. septembra (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová po 14 mesiacoch ukončila spoluprácu s trénerom Bradom Gilbertom, ktorý ju vlani priviedol k triumfu na grandslamovom US Open. V tomto roku vypadla v New Yorku už v osemfinále rovnako ako vo Wimbledone a na olympijskom turnaji v Paríži.



"Brad, zažili sme spolu neuveriteľnú jazdu. Ďakujem za všetko a do budúcnosti ti želám iba to najlepšie," uviedla na sociálnych sieťach 20-ročná Gauffová, ktorá v minulej sezóne pred ziskom titulu na US Open nenašla premožiteľku ani na hardových turnajoch vo Washingtone a v Cincinnati.