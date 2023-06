Gauffová postúpila do osemfinále dvojhry v turnaji Roland Garros

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Wang Sin-jü (Čína) 6:0, 6:0,

Cori Gauffová (USA-6) - Mirra Andrejevová (Rus.) 6:7 (5), 6:1, 6:1,

Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - bez boja

Paríž 3. júna (TASR) - Obhajkyňa titulu a jednotka turnaja Iga Swiateková suverénnym spôsobom postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 3. kole Poľka zdolala Wang Sin-jü z Číny 6:0, 6:0.Swiateková pôsobila od úvodu presvedčivo a duel zvládla za 51 minút.uviedla Swiateková priamo na kurte.Pokračuje aj vlaňajšia parížska finalistka Cori Gauffová z USA. V pozícii nasadenej šestky zdolala talentovanú Rusku Mirru Andrejevovú 6:7 (5), 6:1, 6:1. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou a americkou kvalifikantkou Kaylou Dayovou.Kazašská tenistka Jelena Rybakinová pre chorobu odstúpila z turnaja Roland Garros. Vlaňajšia wimbledonská šampiónka mala v sobotňajšom 3. kole v pozícii nasadenej štvorky nastúpiť proti Sare Sorribesovej Tormovej. Španielka tak bez boja postúpila do osemfinále.Rybakinová patrila na parížskej antuke k najväčším favoritkám na zisk titulu, v máji triumfovala na turnaji WTA v Ríme.citovala slová Rybakinovej agentúra AP.Kazaška mala v uplynulých dňoch horúčky.dodala svetová štvorka.