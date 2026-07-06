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Gauffová postúpila do štvrťfinále, Sobolenková vypadla
Sobolenková nerozšíri zbierku svojich grandslamových titulov o trofej z All England Clubu.
Autor TASR
Londýn 5. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vypadla na grandslamovom turnaji vo Wimbledone už v osemfinále dvojhry. Nad sily svetovej jednotky rebríčka WTA bola štrnásta nasadená hráčka turnaja Naomi Osaková z Japonska, ktorá zvíťazila 6:2, 7:6 (2). Osaková sa vo štvrťfinále stretne s desiatkou pavúka Češkou Karolínou Muchovou.
Sobolenková nerozšíri zbierku svojich grandslamových titulov o trofej z All England Clubu. Na prestížnom turnaji tak zostáva jej maximom semifinále, v ktorom sa predstavila trikrát (2021, 2023 a 2025). Dvadsaťosemročná Osaková dosiahla v Londýne najlepší výsledok na tomto turnaji. Do štvrťfinále dvojhry vo Wimbledone sa dostala prvý raz v kariére. Japonka má na konte štyri grandslamové tituly - po dva z Australian Open a US Open.
Osaková sa svojej súperke pomstila za osemfinálovú prehru na Roland Garros v júni tohto roka. Zároveň potvrdila svoju formu, keďže na tohtoročnom Wimbledone nestratila ani jeden set. V úvodnom dejstve súboja nepustila svetovú jednotku prakticky k ničomu. Osaková dvakrát prelomila servis Sobolenkovej a zvládla prvý set v pomere 6:2. Druhý nepriniesol stratu podania na žiadnej strane a rozhodnúť musel tajbrejk. V ňom dominovala Osaková, ktorá umožnila Sobolenkovej uhrať iba dva body. V siedmej vzájomnej konfrontácii zaznamenala Osaková druhé víťazstvo nad Bieloruskou. Prvé dosiahla ešte v roku 2018 v osemfinálovej fáze na US Open, kde získala svoju prvú grandslamovú trofej.
„Už dávno som sa na kurte tak dobre nebavila. A že sa mi to podarilo práve tu, to pre mňa naozaj veľa znamená,“ uviedla Osaková podľa agentúry AP. Bolo to jej prvé víťazstvo nad hráčkou na 1. mieste rebríčka WTA od roku 2019, keď v Pekingu zdolala Austrálčanku Ashleigh Bartyovú. To bolo ešte predtým, ako si Osaková v roku 2021 vzala prestávku od turnajov, aby sa venovala svojmu duševnému zdraviu. Neskôr si vzala materskú dovolenku, v dôsledku čoho vynechala celý rok 2023.
Američanka Jessica Pegulová takisto postúpila medzi osmičku najlepších hráčok v súťaži singlistiek. Štvrtá hráčka pavúka zdolala na londýnskej tráve šestnástu nasadenú krajanku Ivu Jovicovú v troch setoch 4:6, 6:3, 6:1. Pegulová nezačala duel ideálne a v prvom sete stratila štyrikrát podanie. Navyše vyprodukovala až 16 nevynútených chýb. Od druhého dejstva však výrazne zlepšila svoju hru a práve naopak, ťažila zo svojho servisu. V druhom sete prelomila podanie súperky trikrát a vyhrala ho 6:3. Ešte jednoznačnejší bol priebeh tretieho setu, v ktorom stratila iba jeden gem a duel uzavrela čistou hrou.
Osemfinále ponúklo aj český súboj, keď sa proti sebe postavili desiatka turnaja Karolína Muchová a Barbora Krejčíková - víťazka dvojhry z roku 2024. Úspešnejšia bola Muchová, ktorá po triumfe 7:5, 5:7 a 6:3 vyrovnala postupom do štvrťfinále svoje maximum vo Wimbledone. Medzi osmičkou najlepších singlistiek si zahrala aj v rokoch 2019 a 2021. „V posledných rokoch sa mi tu nedarilo, ale táto sezóna je skvelá. Som rada, že sa mi tu darí. Tenis si teraz užívam a postup do štvrťfinále ma teší,“ uviedla Muchová podľa portálu iDnes.cz.
Na turnaji skončila pred bránami štvrťfinále jedenásta nasadená Belinda Benčičová. Dvadsaťdeväťročná Švajčiarka so slovenskými koreňmi podľahla štvorke pavúka Američanke Coco Gauffovej v troch setoch 6:4, 3:6, 4:6. Dvadsaťdvaročná Gauffová si postupom do štvrťfinále vytvorila osobné maximum v dvojhre na londýnskej tráve.
Sobolenková nerozšíri zbierku svojich grandslamových titulov o trofej z All England Clubu. Na prestížnom turnaji tak zostáva jej maximom semifinále, v ktorom sa predstavila trikrát (2021, 2023 a 2025). Dvadsaťosemročná Osaková dosiahla v Londýne najlepší výsledok na tomto turnaji. Do štvrťfinále dvojhry vo Wimbledone sa dostala prvý raz v kariére. Japonka má na konte štyri grandslamové tituly - po dva z Australian Open a US Open.
Osaková sa svojej súperke pomstila za osemfinálovú prehru na Roland Garros v júni tohto roka. Zároveň potvrdila svoju formu, keďže na tohtoročnom Wimbledone nestratila ani jeden set. V úvodnom dejstve súboja nepustila svetovú jednotku prakticky k ničomu. Osaková dvakrát prelomila servis Sobolenkovej a zvládla prvý set v pomere 6:2. Druhý nepriniesol stratu podania na žiadnej strane a rozhodnúť musel tajbrejk. V ňom dominovala Osaková, ktorá umožnila Sobolenkovej uhrať iba dva body. V siedmej vzájomnej konfrontácii zaznamenala Osaková druhé víťazstvo nad Bieloruskou. Prvé dosiahla ešte v roku 2018 v osemfinálovej fáze na US Open, kde získala svoju prvú grandslamovú trofej.
„Už dávno som sa na kurte tak dobre nebavila. A že sa mi to podarilo práve tu, to pre mňa naozaj veľa znamená,“ uviedla Osaková podľa agentúry AP. Bolo to jej prvé víťazstvo nad hráčkou na 1. mieste rebríčka WTA od roku 2019, keď v Pekingu zdolala Austrálčanku Ashleigh Bartyovú. To bolo ešte predtým, ako si Osaková v roku 2021 vzala prestávku od turnajov, aby sa venovala svojmu duševnému zdraviu. Neskôr si vzala materskú dovolenku, v dôsledku čoho vynechala celý rok 2023.
Američanka Jessica Pegulová takisto postúpila medzi osmičku najlepších hráčok v súťaži singlistiek. Štvrtá hráčka pavúka zdolala na londýnskej tráve šestnástu nasadenú krajanku Ivu Jovicovú v troch setoch 4:6, 6:3, 6:1. Pegulová nezačala duel ideálne a v prvom sete stratila štyrikrát podanie. Navyše vyprodukovala až 16 nevynútených chýb. Od druhého dejstva však výrazne zlepšila svoju hru a práve naopak, ťažila zo svojho servisu. V druhom sete prelomila podanie súperky trikrát a vyhrala ho 6:3. Ešte jednoznačnejší bol priebeh tretieho setu, v ktorom stratila iba jeden gem a duel uzavrela čistou hrou.
Osemfinále ponúklo aj český súboj, keď sa proti sebe postavili desiatka turnaja Karolína Muchová a Barbora Krejčíková - víťazka dvojhry z roku 2024. Úspešnejšia bola Muchová, ktorá po triumfe 7:5, 5:7 a 6:3 vyrovnala postupom do štvrťfinále svoje maximum vo Wimbledone. Medzi osmičkou najlepších singlistiek si zahrala aj v rokoch 2019 a 2021. „V posledných rokoch sa mi tu nedarilo, ale táto sezóna je skvelá. Som rada, že sa mi tu darí. Tenis si teraz užívam a postup do štvrťfinále ma teší,“ uviedla Muchová podľa portálu iDnes.cz.
Na turnaji skončila pred bránami štvrťfinále jedenásta nasadená Belinda Benčičová. Dvadsaťdeväťročná Švajčiarka so slovenskými koreňmi podľahla štvorke pavúka Američanke Coco Gauffovej v troch setoch 6:4, 3:6, 4:6. Dvadsaťdvaročná Gauffová si postupom do štvrťfinále vytvorila osobné maximum v dvojhre na londýnskej tráve.
ženy - dvojhra - osemfinále:
Coco Gauffová (USA-7) - Belinda Benčičová (Švaj.-11) 4:6, 6:3, 6:4, Naomi Osaková (Jap.-14) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:2, 7:6 (2), Karolína Muchová (ČR-10) - Barbora Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3, Jessica Pegulová (USA-4) - Iva Jovicová (USA-16) 4:6, 6:3, 6:1
Coco Gauffová (USA-7) - Belinda Benčičová (Švaj.-11) 4:6, 6:3, 6:4, Naomi Osaková (Jap.-14) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:2, 7:6 (2), Karolína Muchová (ČR-10) - Barbora Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3, Jessica Pegulová (USA-4) - Iva Jovicová (USA-16) 4:6, 6:3, 6:1