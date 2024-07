Gauffová postúpila suverénne do 3. kola dvojhry na Wimbledone

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Sonay Kartalová (V. Brit.) - Clara Burelová (Fr.) 6:3, 5:7, 6:3,

Cori Gauffová (USA-2) - Anca Todoniová (Rum.) 6:2, 6:1







ženy - dvojhra - 1. kolo:



Danielle Collinsová (USA-11) - Claura Tausonová (Dán.) 6:3, 7:6 (4),

Katie Volynetsová (USA) - Maria Carleová (Arg.) 6:2, 7:5,

Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-20) - Magdalena Frechová (Poľ.) 7:5, 6:3,

Jule Niemeierová (Nem.) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 6:2, 6:1,

Camila Osoriová (Kol.) - Lauren Davisová (USA) 6:3, 6:1

Londýn 3. júla (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vlaňajšia šampiónka US Open v druhom kole v pozícii nasadenej dvojky zdolala Rumunku Ancu Todoniovú 6:2, 6:1. Jej ďalšou súperkou na tráve All England Clubu bude domáca Britka Sonay Kartalová, ktorá zvíťazila nad Francúzkou Clarou Burelovou 6:3, 5:7, 6:3.