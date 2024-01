Gauffová prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na Australian Open

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Cori Gauffová (USA-4) - Marta Kosťuková (Ukr.) 7:6 (6), 6:7 (3), 6:2



Melbourne 23. januára (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vlaňajšia šampiónka US Open zdolala vo štvrťfinále v pozícii nasadenej štvorky Ukrajinku Martu Kosťukovú 7:6 (6), 6:7 (3), 6:2.V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi druhou nasadenou obhajkyňou titulu Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Češkou Barborou Krejčíkovou. Gauffová si v Melbourne Parku vylepšila svoje doterajšie maximum. V prvom sete proti Kosťukovej otočila z 1:5. V druhom nedokázala doservovať zápas do úspešného konca, no v rozhodujúcom v aréne Roda Lavera dominovala.," uviedla Gauffová v pozápasovom rozhovore.