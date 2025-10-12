< sekcia Šport
Gauffová sa stala víťazkou turnaja WTA 1000 vo Wu-chane
Gauffovej skvele vyšiel úvod zápasu s Pegulovou, keď rýchlo prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudovala náskok 3:0.
Autor TASR,aktualizované
Wu-chan 12. októbra (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová sa stala víťazkou turnaja WTA 1000 v čínskom Wu-chane. Vo finále dvojhry zdolala v pozícii nasadenej trojky svoju krajanku a šestku „pavúka" Jessicu Pegulovú 6:4, 7:5. Pre šampiónku Roland Garros je to celkovo jedenásty singlový titul na WTA Tour.
Gauffovej skvele vyšiel úvod zápasu s Pegulovou, keď rýchlo prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudovala náskok 3:0. O osude druhého dejstva rozhodol Gauffovej brejk za stavu 6:5, 21-ročná rodáčka z Atlanty premenila hneď prvý mečbal. Počas celého turnaja nestratila ani jediný set.
„Mám za sebou skvelú ázijskú šnúru. V Pekingu som postúpila do semifinále a vo Wu-chane sa mi podarilo dokráčať až k titulu. Môj tréner Christophe Faurel ma odhováral od toho, aby som po náročnom US Open išla do Číny. Ja som ho však presvedčila, že to má zmysel, som veľmi tvrdohlavá," uviedla Gauffová pre akreditované médiá.
Gauffovej skvele vyšiel úvod zápasu s Pegulovou, keď rýchlo prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudovala náskok 3:0. O osude druhého dejstva rozhodol Gauffovej brejk za stavu 6:5, 21-ročná rodáčka z Atlanty premenila hneď prvý mečbal. Počas celého turnaja nestratila ani jediný set.
„Mám za sebou skvelú ázijskú šnúru. V Pekingu som postúpila do semifinále a vo Wu-chane sa mi podarilo dokráčať až k titulu. Môj tréner Christophe Faurel ma odhováral od toho, aby som po náročnom US Open išla do Číny. Ja som ho však presvedčila, že to má zmysel, som veľmi tvrdohlavá," uviedla Gauffová pre akreditované médiá.
dvojhra - finále:
Cori Gauffová (USA-3) - Jessica Pegulová (USA-6) 6:4, 7:5
Cori Gauffová (USA-3) - Jessica Pegulová (USA-6) 6:4, 7:5