Gauffová vo štvrťfinále turnaja v Cincinnati nastúpi proti Paoliniovej
Gauffová zdolala Talianku Luciu Bronzettiovú 6:2, 6:4.
Autor TASR
Cincinnati 15. augusta (TASR) - Domáca tenistka Coco Gauffová si zaistila účasť vo štvrťfinále na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. Druhá nasadená hráčka zdolala Talianku Luciu Bronzettiovú 6:2, 6:4. O postup medzi štyri najlepšie hráčky zabojuje proti Bronzettiovej krajanke Jasmine Paoliniovej.
dvojhra - osemfinále:
Coco Gauffová (USA-2) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:2, 6:4, Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Barbora Krejčíková (ČR) 6:1, 6:2, Varvara Grachevová (Fr.) - Ella Seidelová (Nem.) 2:6, 6:1, 6:1, Veronika Kudermetovová - Magda Linetteová (Poľ.-31) 6:4, 6:3
