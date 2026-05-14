Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
Gauffová zdolala Cirsteovú, je prvá finalistka turnaja WTA 1000 v Ríme

Americká tenistka Coco Gauffová zasahuje forhend Rumunke Sorane Cirsteaovej počas zápasu na tenisovom turnaji Italian Open v Ríme vo štvrtok 14. mája 2026. Foto: TASR/AP

Rím 14. mája (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová sa stala prvou finalistkou dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V semifinále v pozícii turnajovej trojky zdolala 26. nasadenú Rumunku Soranu Cirsteovú 6:4, 6:3. V boji o titul sa stretne s víťazkou súboja medzi štvorkou „pavúka“ Igou Swiatekovou z Poľska a siedmou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.

ženy - dvojhra - semifinále:

Coco Gauffová (USA-3) - Sorana Cirsteová (Rum.-26) 6:4, 6:3
