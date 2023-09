Gauffová zdolala Muchovú a premiérovo postúpila do finále na US Open

dvojhra -semifinále:



Coco Gauffová (USA-6) - Karolína Muchová (ČR-10) 6:4, 7:5

New York 8. septembra (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open. Turnajová šestka zdolala v semifinále desiatu nasadenú Češku Karolínu Muchovú v dvoch setoch 6:4 a 7:5. V boji o titul sa stretne s víťazkou súboja medzi domácou Madison Keysovou a druhou nasadenou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Úvodný semifinálový duel museli prerušiť na približne 50 minút pre protest klimatických aktivistov.Štyri osoby narušili zápas v úvode druhého setu za stavu 1:0 pre devätnásťročnú Američanku. Sedeli v hornej časti tribúny a na tričkách mali nápis "koniec fosílnych palív", pričom jeden z nich si prilepil bosé nohy o betón. Aj preto trvalo organizátorom tak dlho, kým ho vyviedli zo štadióna a duel mohol pokračovať. Obe tenistky išli počas pauzy z kurtu do útrob štadióna.Prvé semifinále odštartovala lepšie domáca hráčka, ktorá využila nervozitu a veľa chýb svojej súperky. Servis jej zobrala v druhom i šiestom geme a rýchlo viedla 5:1. Dvadsaťsedemročná Česka sa v závere setu pozviechala, vyhrala tri gemy po sebe a dotiahla sa na 4:5. Pri jej podaní však Gaufová predviedla čistú hru a išla do vedenia.Dlhá pauza v úvode druhej sady sadla lepšie Muchovej, ktorá sa zlepšila najmä na podaní a bola vyrovnanejšia súperke. Vo ôsmej hre prišla o podanie, následne však Gauffovú brejkla, keď odvrátila mečbal, a pri svojom podaní vyrovnala na 5:5. O všetkom rozhodol dlhý dvanásty gem, v ktorom si Česká hráčka nedokázala udržať servis. Síce odvrátila ďalšie štyri mečbaly, ale šiesty už nie a prehrala 4:6, 5:7.Pre mladú Američanku to bolo jedenáste víťazstvo v sérii a 17 z uplynulých 18 zápasov. Počas tejto šnúry vyhrala turnaje vo Washingtone a Cincinnati, kde vo finále zdolala taktiež Muchovú. Teraz zabojuje o najväčší úspech v kariére. "," povedala na kurte po konci zápasu. Gauffová je prvá americká tínedžerka, ktorá sa prebojovala do finále od Sereny Williamsovej v roku 2001.