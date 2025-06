Gauffová získala v Paríži druhý grandslamový titul

ženy - dvojhra - finále:



Cori Gauffová (USA-2) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:7 (5), 6:2, 6:4

Paríž 7. júna (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Svetová dvojka zdolala vo finále nasadenú jednotku Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:7 (5), 6:2, 6:4. Na parížskej antuke získala druhý singlový grandslamový titul, v roku 2023 nenašla premožiteľku na US Open, kde vo finále tiež triumfovala nad Sobolenkovou.Dvadsaťjedenročná Gauffová vďaka sobotňajšiemu víťazstvu zinkasovala prémiu 2,55 milióna eur pred zdanením, do rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov. Vo finále Roland Garros uspela na druhý pokus, v roku 2022 podľahla Poľke Ige Swiatekovej. Sobolenková nevyužila šancu na zisk štvrtej singlovej grandslamovej trofeje. V rokoch 2024 a 2023 ovládla Australian Open, vlani triumfovala aj na Us Open.Sobolenkovej vyšiel úvod zápasu, keď v treťom geme čistou hrou prelomila súperkino podanie a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:1. Bieloruska ťažila z razantných úderov od základnej čiary. V piatom geme vďaka dvom skvelým returnom opäť zobrala Gauffovej servis a v šiestej hre viedla pri vlastnom podaní 40:0. Američanka nezložila zbrane, v ďalších minútach získala 12 fiftínov za sebou a vyrovnala na 4:4. Obe hráčky mali problémy vyrovnať sa so silným vetrom, ktorý im komplikoval situáciu najmä pri nadhode. Za stavu 5:4 nevyužila Sobolenková dva setbaly a o osude „maratónskeho" prvého dejstva napokon rozhodol tajbrejk. V ňom viedla Gauffová 3:0 i 5:3, Sobolenková však následne získala štyri body za sebou a prvý set sa stal po 87 minútach jej korisťou.Američanka sa rýchlo otriasla, v úvode druhého dejstva Sobolenkovú dvakrát brejkla a vybudovala si náskok 4:1. Gauffová sa na dvorci Philippa Chatriera veľmi dobre pohybovala a profitovala z toho, že Sobolenková robila v tejto fáze zápasu priveľa nevynútených chýb, Za stavu 5:2 využila po úspešnom smeči prvý setbal a vynútila si rozhodujúce dejstvo.Gauffová bola na koni a na začiatku tretieho setu odskočila Sobolenkovej na 3:1. Bieloruska síce vyrovnala na 3:3, no v Tildenovom geme opäť stratila servis a Gauffová už zápas dotiahla do víťazného konca. Za stavu 5:4 premenila v poradí druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so svojou súperkou na 6:5. Svetovej jednotke odplatila májovú finálovú prehru z turnaja WTA 1000 v Madride.