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Gauthier skóroval v ôsmom zápase za sebou, napodonil Selänneho
Rekordérom Ducks je tiež Selänne, ktorý v sezóne 1997-98 strelil gól v jedenástich dueloch za sebou.
Autor TASR
Anaheim 15. novembra (TASR) - Americký hokejista Cutter Gauthier z Anaheimu Ducks skóroval v nočnom zápase NHL proti New Yorku Islanders (2:6) a natiahol svoju sériu so streleným gólom na osem zápasov. Vyrovnal tak zápis fínskeho útočníka Teemuho Selänneho zo sezóny 1988-99, čo je druhá najdlhšia séria v klubovej histórii.
Rekordérom Ducks je tiež Selänne, ktorý v sezóne 1997-98 strelil gól v jedenástich dueloch za sebou. Gauthier dal počas tejto série 15 gólov v ôsmich zápasoch, z toho zaznamenal tri hetriky.
Dvadsaťdvaročný útočník strelil v tejto sezóne 17 gólov a delí sa po pozíciu druhého najlepšieho strelca NHL s Kyleom Connorom (Winnipeg) a Kirillom Kaprizovom (Minnesota). Najlepším kanonierom ligy je edmontonský útočník Leon Draisaitl, ktorý strelil 18 gólov.
Rekordérom Ducks je tiež Selänne, ktorý v sezóne 1997-98 strelil gól v jedenástich dueloch za sebou. Gauthier dal počas tejto série 15 gólov v ôsmich zápasoch, z toho zaznamenal tri hetriky.
Dvadsaťdvaročný útočník strelil v tejto sezóne 17 gólov a delí sa po pozíciu druhého najlepšieho strelca NHL s Kyleom Connorom (Winnipeg) a Kirillom Kaprizovom (Minnesota). Najlepším kanonierom ligy je edmontonský útočník Leon Draisaitl, ktorý strelil 18 gólov.