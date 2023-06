Gavel je majster Nemecka v prvej sezóne v pozícii hlavného trénera

Ulm 3. júna (TASR) – Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa hneď v prvom roku v pozícii hlavného kouča A-tímu mužov stal majstrom Nemecka. Na lavičke Ratiopharmu Ulm dokončil suverénnu jazdu play off, víťaznú trofej zdvíhal nad hlavu pred domácim publikom po výhre 74:70 nad Telekom Baskets Bonn.



Ulm zdolal víťaza základnej časti 3:1 na zápasy, čím len uzatvoril senzačnú cestu vyraďovacou fázou. Tím išiel do play off v pozícii nasadenej sedmičky, vo štvrťfinále vyradil úradujúceho majstra a držiteľa uplynulých troch ligových titulov Albu Berlín. V semifinále si poradil s Bayernom Mníchov, v ktorom Gavel odohral záverečné štyri hráčske sezóny a v sérii o zlato predčil nedávneho víťaza Ligy majstrov, respektíve nasadenú jednotku po základnej časti.



Vypredaná hala tak zažila prvýkrát v histórii klubu majstrovské oslavy. "Sme nesmierne šťastní, že sme zdolali prvý, druhý a tretí tím po základnej časti. Je to obrovská radosť. To, že tu stojíme s titulom, na to nemám slov. V správnom čase, v play off, sme nabrali momentum, ktoré nás doviedlo až sem. Nakoniec môžeme povedať, že sme oprávnene vyhrali titul. Pre mnohých z nás v klube je to prvý titul. Toto víťazstvo je aj pre Andiho Kleeho, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami,“ povedal Gavel v pozápasovom hodnotení pre nemecké médiá. Pre Ulm je to prvá víťazná trofej od roku 1996, keď vyhral Nemecký pohár. Prvýkrát v histórii najvyššej nemeckej súťaže získalo zlato tak nízko postavené družstvo po základnej časti.



Tridsaťosemročný Gavel strávil v Nemecku väčšinu svojej hráčskej kariéry a v roku 2013 tam získal aj občianstvo. Od roku 2019 prešiel na trénerskú dráhu, v tomto ročníku dostal od Ulmu prvýkrát šancu viesť hlavné družstvo. Do svojej zbierky pridal šiesty majstrovský titul, päť ich získal ako hráč (2010, 2011, 2012, 2013, 2018).