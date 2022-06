Gavel sa stal novým trénerom nemeckého Ulmu

Ulm 26. júna (TASR) – Bývalý slovenský basketbalový reprezentant Anton Gavel sa stal novým hlavným trénerom nemeckého Ratiopharm Ulm. Tridsaťsedemročný kouč bol doteraz šéftréner mládežníckeho Orange Academy Ulm, s 5. tímom prechádzajúcej sezóny easyCredit Basketball Bundesligy a účastníkom Európskeho pohára (Eurocup) podpísal dvojročný kontrakt.



Vo funkcii nahradí Slovinca Jaka Lakoviča, ktorý sa rozhodol prijať ponuku viesť španielsku Gran Canariu. Pre Gavela to bude prvý angažmán v mužskom basketbale. "Je to pre mňa špeciálna výzva. Zodpovednosť je na oboch stranách. Najmä preto, že Ratiopharm Ulm opäť preukázal odvahu riskovať, tentoraz tým, že si ma vybral ako mladého trénera. Podobne to bolo aj v prípade Jaka Lakoviča, ktorý tu prvýkrát mohol pracovať vo funkcii hlavného trénera. Nesmierne sa teším na to, čo príde. Viem, že športová úroveň v BBL je oveľa vyššia ako v treťoligovej súťaži Pro B. Sám som však tento krok ako hráč už urobil. V prvom rade treba hovoriť o tíme a o tom, čo prinesieme v budúcnosti na ihrisko. Určite dám všetko do toho, aby som klub viedol správnym smerom a fanúšikom v hale poskytol športový a emotívny zážitok. Budem tvrdo pracovať na pokračovaní stabilného rozvoja basketbalu v Ulme. Orange Campus na to ponúka vynikajúce podmienky. Hráme v BBL a Eurocupe, táto výzva oslovuje nielen hráčov a fanúšikov, ale aj mňa ako trénera," cituje nového kormidelníka Ulmu oficiálna klubová webstránka.



Gavel je úzko spätý s nemeckým basketbalom, v roku 2013 ho krajina naturalizovala do reprezentácie a mal tak možnosť zahrať si na majstrovstvách Európy 2015. S hráčskou kariérou skončil o tri roky neskôr vo farbách Bayernu Mníchov. V Nemecku získal počas pôsobenia v Karlsruhe, Giessene, Bambergu a Bayerne päť ligových titulov a rovnaký počet Nemeckých pohárov. "Anton je s nami v klube už tri roky, veľmi úspešne trénoval Orange Academy, aj družstvo v NBBL. Už to ho oprávňuje preukázať sa na úrovni BBL a Eurocupu. Anton je ako nikto iný stelesnením toho, že na vrchol sa dá dostať tvrdou prácou. Jeho tréningové metódy sú špičkové, vie, ako na svojich hráčov tlačiť bez toho, aby stratil zo zreteľa svoj empatický prístup. Bolo nám jasné, že bude prvou voľbou pri hľadaní nástupcu za Lakoviča. Rovnako ako on, aj on je bývalý hráč, ktorý hral na najvyššej úrovni a zbieral tituly. Najmä z hľadiska dôveryhodnosti a sprostredkovania skúseností je to mimoriadne veľké plus. Hral na poste rozohrávača, čo sú tí hráči, ktorí myslia a riadia hru. Cieľom v Ulme je rozvoj hráčov," uviedol športový riaditeľ klubu Thorsten Leibenath.