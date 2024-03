Gavel sa vracia do Bambergu ako hlavný tréner

Bamberg 27. marca (TASR) – Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel zostáva súčasťou nemeckej najvyššej súťaže. Po dvojročnom pôsobení na lavičke Ratiopharmu Ulm sa vracia do konkurenčného Bamberg Basket, kde zažil svoje najúspešnejšie roky v pozícii hráča.



Bývalý reprezentant Slovenska dostal po ukončení hráčskej kariéry v roku 2018 ponuku na trénersky angažmán od Ulmu. Najskôr pôsobil v mládežníckej akadémii Orange Academy a od sezóny 2022/2023 pôsobil ako hlavný tréner Ratiopharmu. Hneď vo svojom prvom roku pri mužoch získal pre klub historický prvý majstrovský titul. Ako informoval klub, v januári ponúkli Gavelovi predĺženie zmluvy o ďalšie dva roky a cieľom bolo dotiahnuť tieto náležitosti pred vyvrcholením Nemeckého pohára. Napokon po konci aktuálneho ročníka opúšťa Ulm. „Som veľmi vďačný vedeniu za príležitosť, ktorú mi dal. Mali odvahu vymenovať mladého trénera bez skúseností za hlavného kouča tohto vynikajúceho klubu. Moje pôsobenie v Ulme mi dalo veľa a v tejto sezóne máme ešte veľa práca. Teraz je však ten správny čas, aby som kvôli svojej rodine urobil rozhodnutie,“ vyjadril sa Gavel pre oficiálnu klubovú webstránku Ulmu.



V lete sa tak 39-ročný tréner vracia do klubu, kde strávil päť rokov (2009 - 2014) a bol súčasťou jeho najúspešnejšej éry. „Som rád, že sa vraciam na miesto, kde som ako hráč mohol oslavovať svoje najväčšie úspechy. Bamberg bol pre mňa vždy ako domov a moja rodina má s týmto mestom veľa spoločného,. Kým však ten čas príde, tak sa ešte koncentrujem na svoje súčasné pôsobenie v Ulme,“ uviedol od leta nový tréner Bambergu. S klubom podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.



Gavel získal ako hráč s Bambergom tri tituly majstra Nemecka (2010 – 2013) a rovnaký počet Nemeckých pohárov (2010 – 2012). V sezónach 2011/2012 a 2012/2013 ho vyhlásili za najlepšieho obrancu nemeckej ligy a v roku 2013 sa stal najužitočnejším hráčom finálovej série. „Skutočnosť, že Anton Gavel bude od novej sezóny hlavný trénerom Bambergu, nás už teraz napĺňa veľkými očakávaniami. Anton má pevné a dôležité miesto v bohatej histórii klubu, teraz spolu s ním musíme napísať novú kapitolu. Chceme vydať zo seba všetci to najlepšie, aby sme s hrdosťou mohli formovať novú éru,“ povedal výkonný riaditeľ Bambergu Philipp Höhne.