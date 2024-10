Gavi sa po takmer roku vráti do zostavy Barcelony

Barcelona 19. októbra (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Gavi sa po takmer roku vráti do zostavy FC Barcelona, ktorá v nedeľu večer privíta Sevillu. V sobotu to oznámil tréner Hansi Flick.



Dvadsaťročný Gavi pauzoval od vlaňajšieho novembra, keď počas reprezentačných povinností utrpel vážne zranenie kolena. "Bude to preňho ďalší krok, dôležitý krok. Všetci v klube sú šťastní, že bude na lavičke," povedal kouč, ktorému sa po zraneniach vrátia do zostavy aj Dani Olmo a Fermin Lopez a fit je po menších problémoch aj Lamine Yamal.



Otázny je však štart Frenkieho de Jonga a k dispozícii stále nie sú zranení Ronald Araujo, Ferran Torres a Andreas Christensen.