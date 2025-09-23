Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. september 2025
Gavi sa podrobil operácii kolena, Barcelone bude chýbať päť mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Gavi nehral od augusta, v uplynulých štyroch zápasoch absentoval pre zranenie vnútorného menisku.

Autor TASR
Barcelona 23. septembra (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Gavi sa podrobil artroskopickej operácii pravého kolena a svojmu klubu FC Barcelona bude chýbať päť mesiacov. Informovala o tom agentúra AFP.

Gavi nehral od augusta, v uplynulých štyroch zápasoch absentoval pre zranenie vnútorného menisku. V prípade úspešnej rekonvalescencie by sa španielsky reprezentant na trávniky mohol vrátiť vo februári 2026.
