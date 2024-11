Gažík obsadil 38. miesto na ME jednotlivcov

Petrovac 19. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant Viktor Gažík obsadil 38. miesto na majstrovstvách Európy jednotlivcov v štandardnej verzii šachu v kategórii open v čiernohorskom Petrovaci. O dvadsať pozícií tým prekonal svoje nasadenie.



Jeho krajan Juraj Druska figuruje na 197. priečke vo výsledkovej listine s 387 zapojenými účastníkmi, bol nasadený na 150. pozícii. Hralo sa od 8. novembra do utorka (14. novembra bol voľný deň), a to tzv. švajčiarskym systémom na 11 kôl s klasickou časovou kontrolou 90 minút na 40 ťahov plus prídavok 30 minút po zvyšok hry s pridávaním 30 sekúnd za ťah. GM Gažík nazbieral sedem bodov, mal bilanciu päť víťazstiev, štyri remízy a dve prehry. IM Druska získal 5,5 bodu (4-3-4). Nomináciu si vybojovali na uzavretých majstrovstvách Slovenska 2023. Kontinentálnym šampiónom sa stal Srb Aleksandar Indjič (9 b), ktorý zvíťazil pred Belgičanom Danielom Dardhom (8,5) a Nemcom Frederikom Svanem (8).