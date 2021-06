Gebre Selassie sa vrátil z Brém do Liberca

Liberec 26. júna (TASR) - Obranca Theodor Gebre Selassie sa po deviatich rokoch v nemeckom futbalovom klube Werder Brémy vrátil do Liberca. Bývalý český reprezentant podpísal so Slovanom zmluvu na jeden rok.



"Potom sa dohodneme, či bude Theo pokračovať ako hráč, alebo sa zapojí do manažérskych či trénerských činností," citoval internetový portál aktualne.cz slová športového riaditeľa účastníka najvyššej súťaže Zdeňka Koukala.



Tridsaťštyriročný Gebre Selassie už pred časom avizoval, že sa po vypadnutí Werderu z najvyššej nemeckej súťaže a vypršaní zmluvy vráti z rodinných dôvodov do Česka. V Liberci pôsobil v rokoch 2008 až 2012 a v záverečnej sezóne sa tešil z majstrovského titulu.