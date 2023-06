Gebre Selassie ukončil kariéru v 36 rokoch: Správne rozhodnutie

Liberec 4. júna (TASR) - Český futbalista Theodor Gebre Selassie ukončil vo veku 36 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V nedeľu to na oficiálnej klubovej stránke oznámil Slovan Liberec, v ktorom obranca pôsobil od roku 2021.



"So sezónou 22/23 sa končí aj moja profesionálna kariéra. S týmto rozhodnutím som do tejto sezóny šiel. Pochopiteľne, prial som si rozlúčku na ihrisku. Avšak, ako to v živote býva a v športe najmä, tak málokedy ide všetko podľa plánu. Aj napriek tomu som si vnútorne istý, že je to pre mňa správne rozhodnutie," napísal futbalista na sociálnej sieti. Tridsaťšesťročného obrancu vyradilo z hry marcové zranenie, ktoré utrpel v pohárovom zápase proti Sparte Praha.



Hráčsku kariéru začal v Jihlave a Veľkom Meziříči, odkiaľ si ho v roku 2007 vyhliadla pražská Slavia. Na jeseň 2008 zamieril do Liberca, kde odohral štyri sezóny a 97 ligových zápasov. V roku 2012 prestúpil do bundesligového Werderu Brémy, kde bol kapitán mužstva. V roku 2021 sa vrátil do Liberca, ktorý do uplynulej sezóny tiež viedol ako kapitán. Za českú reprezentáciu odohral 54 zápasov, v ktorých strelil tri góly.