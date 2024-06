Gee je po triumfe v 3. etape nový líder Critérium du Dauphiné

Critérium du Dauphiné - 3. etapa (Celles-sur-Durolle - Les Estables, 182 km):



1. Derek Gee (Kan./Israel-Premier Tech) 4:22:18 h, 2. Romain Gregoire (Fr./Groupama-FDJ) rovnaký čas, 3. Lukas Nerurkar (V. Brit./EF Education-EasyPost), 4. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek), 5. Harold Tejada (Kol./Astana Qazaqstan Team), 6. Santiago Buitrago Sanchez (Kol./Bahrain Victorious) všetci +3 s



poradie po 3. etape:



Gee 11:45:20 h, 2. Magnus Cort Nielsen (Dán./Uno-X Mobility) +3 s, 3. Gregoire +4, 4. Primož Roglič (Slov./Bora-hansgrohe) +7, 5. Jorgenson +9, 6. Nerurkar +13

Les Estables 4. júna (TASR) - Kanadský cyklista Derek Gee sa stal víťazom utorkovej 3. etapy 75. ročníka pretekov Critérium du Dauphiné. V záverečnom špurte 182 km dlhej etapy, ktorá viedla z Celles-sur-Durolle do Les Estables, zdolal jazdec stajne Israel-Premier Tech domáceho Francúza Romaina Gregoirea (Grupama - FDJ) a obliekol sa do žltého dresu lídra pretekov. Na čele celkovej klasifikácie nahradil Dána Magnusa Corta Nielsena, pred ktorým má trojsekundový náskok.Tretia etapa mala podobný charakter ako druhá. Zvlnený terén vrcholil na tiahlom kopci. O únik nebol veľký záujem, tón udávala trojica v zložení Nicolas Prodhomme (Decathlon), Harry Sweeny (EF) a Rémy Rochas (Groupama-FDJ). Uno-X jej dovolilo náskok iba okolo troch minút. Približne 135 kilometrov pred cieľom prišlo k dramatickej situácii, keď sa ocitol na zemi favorit pretekov Primož Roglič, Slovinec však pokračoval ďalej. Balík pohltil únik tri kilometre pred cieľom a o víťazstvo si to rozdala dvojica Gee - Gregoire. V hromadnom silovom špurte sa presadil 26-ročný Kanaďan.