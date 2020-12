Geiger na čele po 2. kole súťaže jednotlivcov v letoch na lyžiach

MS lety - súťaž jednotlivcov - priebežné poradie po 2. kole:



1. Karl Geiger (Nem.) 431,2 b (241,0 m/223,5 m), 2. Halvor Egner Granerud (Nór.) 426,6 (221,0/229,5), 3. Markus Eisenbichler (Nem.) 425,7 (220,0/247,0), 4. Michael Hayböck (Rak.) 422,9 (245,5/217,0), 5. Robert Johansson (Nór.) 411,4 (220,0/228,5), 6. Jukija Sato (Jap.) 408,9 (222,0/229,0), 7. Piotr Zyla (Poľ.) 408,5 (221,5/226,5), 8. Kamil Stoch (Poľ.) 399,0 (213,0/229,0), 9. Jevgenij Klimov (Rus.) 397,0 (237,0/208,0), 10. Andrzej Stekala (Poľ.) 396,5 (224,5/215,5

Planica 11. decembra (TASR) - Nemecký skokan na lyžiach Karl Geiger vedie po prvom súťažnom dni 26. majstrovstiev sveta v letoch v slovinskej Planici. Dvadsaťsedemročný pretekár dosiahol na mamuťom mostíku HS-240 skoky dlhé 241 a 223,5 metra, za ktoré dostal 431,2 bodu. Priebežne druhý je Nór Halvor Egner Granerud s mankom 4,6 b a na tretej priečke je ďalší nemecký reprezentant Markus Eisenbichler so stratou 5,5 b.Geiger viedol už po úvodnom kole, keď doletel do vzdialenosti 241 metrov a od rozhodcov si vyslúžil 223,4 bodov. Na druhom mieste figuroval Rakúšan Michael Hayböck, ktorý predviedol najdlhší pokus kola 245,5 km a vylepšil si tak osobný rekord. Tretí bol Rus Jevgenij Klimov. V druhom kole už neštartovalo desať najhorších z úvodu súťaže. Geiger potvrdil líderskú pozíciu skokom dlhým 223,5 m, za čo dostal známku 207,8 b. Na druhé miesto poskočil zo štvrtého Granerud a na tretie z piateho sa posunul Markus Eisenbichler. Dvadsaťdeväťročný Nemec predviedol v 2. kole najdlhší skok dňa 247 metrov a pripísal si zaň 220,3 bodov. Hayböckovi druhý pokus nevyšiel a klesol na štvrtú priečku, Klimov sa prepadol až na 9. miesto.V súťaži jednotlivcov chýba jeden z favoritov na popredné priečky Stefan Kraft z Rakúska, ktorý musel pre bolesti chrbta zrušiť štvrtkový tréning a v piatok sa na mostík nepostavil. Jeho účasť v nedeľňajšej súťaži družstiev ešte vylúčená nie je. Dvadsaťsedemročný Rakúšan iba nedávno prekonal koronavírus. V Planici neštartuje ani štvornásobný olympijský víťaz Simon Ammann. Tridsaťdeväťročný Švajčiar sa tak rozhodol pre slabú formu, v tejto sezóne nezískal v individuálnych súťažiach Svetového pohára ani bod.Svetový šampionát sa mal pôvodne konať už v marci (19.-22.) na konci minulej sezóny, no z dôvodu pandémie kornavírusu ho preložili až na koniec roka. V sobotu vyvrcholí súťaž jednotlivcov záverečnými dvoma kolami, v nedeľu je na programe súťaž družstiev. Celé podujatie sa koná v "bubline" bez prítomnosti divákov.