Geiger získal zlato v individuálnej súťaži v severskej kombinácii

ZOH 2022 v Pekingu - severská kombinácia



muži - preteky na strednom mostíku: 1. Vinzenz Geiger (Nem.) 25:07.7, 2. Jörgen Graabak (Nór.) +0,8 s, 3. Lukas Greiderer +6,6, 4. Johannes Lamparter (obaja Rak.) +9,0, 5. Johannes Rydzek (Nem.) +9,0, 6. Ilkka Herola (Fín.) +21,8, 7. Akito Watabe (Jap.) +25,4, 8. Julian Schmid (Nem.) +32,4, 9. Franz-Josef Rehrl (Rak.) +50,2, 10. Jens Luraas Oftebro (Nór.) +1:09,6 min

Peking 9. februára (TASR) - Nemecký reprezentant v severskej kombinácii Vinzenz Geiger triumfoval na ZOH 2022 v Pekingu v súťaži na strednom mostíku. Do cieľa prišiel s náskokom +0,8 s pred Nórom Jörgenom Graabakom a o 6,6 s pred Rakúšanom Lukasom Greidererom.Po skokanskej časti viedol Japonec Rjota Jamamoto, ktorý skočil 108 m a dostal 133 bodov. Pred druhým Lukasom Greidererom mal na štarte desaťkilometrového bežeckého úseku náskok 38 sekúnd. Rakúšan zaznamenal skok dlhý 103,5 m a získal 123,4 bodu. Tretia pozícia patrila Nemcovi Julianovi Schmidovi (103 m, 123,1 b.), ktorý vybehol s odstupom 40 sekúnd. Vedúci muž Svetového pohára Johannes Lamparter bol na piatom mieste s odstupom +1:04 min, víťaz generálky na hry v rakúskom Seefelde Graabak z Nórska deviaty s mankom +1:16.Jamamoto potvrdil, že nepatrí v štartovom poli medzi lepších bežcov. Už po 2,5 km sa nechal dostihnúť trojicou prenasledovateľov a v polovici trati začal strácať. Stíhaciu jazdu odštartoval Geiger, ktorý išiel do bežeckej stopy až z 11. miesta a stratou 1:26 minúty. Do posledného okruhu zmazal manko na 18 sekúnd a drvivým finišom si prišiel pre zlato. Grabak sa na striebornú pozíciu posunul z deviateho miesta po skokoch. V súťaži neštartoval suverén sezóny Jarl Magnus Riiber, ktorého vyradil pozitívny test na covid.