Gelle v K1 skončil na 1000 metrov na 14. mieste

muži - K1 na 1000 m - I. semifinále:



1. Bálint Kopasz (Maď.) 3:24,558 min, 2. Josef Dostál (ČR) +0,829 s, 3. Jacob Schopf (Nem.) +1,028, ... 7. Peter GELLE (SR) +3,697



B-finále:



1. Samuele Burgo (Tal.) 3:26,169 min, 2. Artuur Peters (Belg.) +0,612 s, 3. Jean van der Westhuyzen (Aus.) +0,786, ... 6. GELLE +2,071

Tokio 3. augusta (TASR) - Slovenský rýchlostný kanoista Peter Gelle sa na OH v Tokiu neprebojoval do finále disciplíny K1 na 1000 m. V prvom utorňajšom semifinále obsadil siedme miesto. V B-finále bol šiesty a celkovo skončil na štrnástej pozícii.Slovenský reprezentant postúpil z rozjázd priamo do semifinále. V ňom však od úvodu výrazne zaostával a po 500 metroch stále figuroval na poslednom mieste s výrazným odstupom na štyri postupové priečky. V druhej polovici trate sa chcel pokúsiť o stíhaciu jazdu, no napokon predstihol jedine Srba Bojana Zdelara. Mal manko 3,697 sekundy na víťazného Maďara Bálinta Kopasza. V B-finále sa zopakoval podobný scenár, tentoraz Gelle zdolal dvoch súperov, za Talianom Samuelem Burgom zaostal o 2,071 s.," povedal Slovák pre RTVS.Tridsaťšesťročný Gelle štartoval na svojej tretej olympiáde. Predstavil sa na OH 2012 i 2016, v oboch prípadoch sa dostal do finále. Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica pádloval v Londýne 2012 o medaily ako člen dvojkajaku (6. miesto) i štvorkajaku (8.), v Riu de Janeiro 2016 zasa v singlkajaku (8.).